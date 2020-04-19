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Formula 1 / 突发新闻

沃尔夫购买阿斯顿·马丁股份

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沃尔夫购买阿斯顿·马丁股份
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2020年4月19日 下午12:21

据Motorsport.com了解，尽管梅赛德斯运动主管托托·沃尔夫已经对阿斯顿·马丁进行了个人投资，但他仍将全身心地投入于卫冕冠军车队目前的工作中。

据最近的报道，在劳伦斯•斯特罗尔近期购入阿斯顿•马丁的股票后，沃尔夫也一直在考虑跟随加拿大人的步伐。

斯特罗尔是沃尔夫的好朋友，其所拥有Racing Point车队作为梅赛德斯的客户车队之一也一直与德国车队保持着密切的关系。

鉴于沃尔夫很早便考虑购买阿斯顿·马丁的股票作为投资，外界因此猜测奥地利人或有可能担任该公司的首席执行官。不过其本人已一再否认将在这家英国跑车制造商担任正式职务的可能性。

考虑到沃尔夫在梅赛德斯的职务，并且阿斯顿·马丁还是其F1竞争对手红牛的主要赞助商，这样的投资似乎不同寻常。只不过德国汽车制造商的母公司戴姆勒也是阿斯顿·马丁的长期股东，因此并不存在利益冲突。

戴姆勒在2013年与阿斯顿·马丁通过协议获得了后者当时5%的股份（无投票权），条件是为其下一代汽车提供高性能引擎和电子部件。

目前戴姆勒是阿斯顿马丁最大的供应商。正如阿斯顿·马丁上周在最新的招股说明书中所证实的，戴姆勒对于其未来的任何投资伙伴都拥有否决权。

据了解，沃尔夫已经购买了阿斯顿·马丁4.77%的股份。但这部分投资将在下周进行配股后被稀释，价值相当于公司股份的0.95%。

梅赛德斯的一位发言人透露：“在即将进行的配股发行后，这项投资将完全被稀释，相当于公司0.95%的股份。这是一项金融投资，而托托与梅赛德斯的合作关系和执行角色将不受交易影响。”

目前沃尔夫正与梅赛德斯商讨继续留任车队的续约事宜。虽然他或许会转变自己角色的细节，但似乎几乎可以肯定的是，短期内他将继续留在德国车队。

近日沃尔夫在接受奥地利媒体的采访时表示：“今年是我任职的第八年，我喜欢这项运动和这支车队。然而，我对这个冬天发生的事情和人们的行为多少有些惊讶。

“当然，这也和我对2020年及以后的计划的决定有关。但我将继续担任梅赛德斯赛车和F1运动主管，短期内不会有任何改变。”

翻译/小飞侠

 

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Author Jon Noble

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