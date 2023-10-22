沃尔夫：梅赛德斯车手之间的"不愉快情况"与我的缺席无关

因为一场训练意外事故，奥地利人需要接受膝盖手术，被迫缺席了日本和卡塔尔大奖赛。虽然沃尔夫在家中休养期间一直密切关注着比赛进程，但值得注意的是这两场比赛中，刘易斯·汉密尔顿和乔治·拉塞尔之间的关系明显紧张。

在铃鹿时，汉密尔顿和拉塞尔在争夺位置时险些相撞，而比赛尾声俩人针对车队指令的无线电通讯有些火气。随后，两人在卢赛尔的一号弯里相撞。

沃尔夫表示梅赛德斯内部开玩笑说，车手们趁老板不在时挑起矛盾，但他明确表示这两者之间没有联系。

当被Autosport问及他的缺席是否有关系时，奥地利人回答说："我不这么认为。我们在车队内也这么开玩笑，但我不认为这有什么影响。我认为我们现在更多地参与前排的竞争，我门大概了解到前方没有赛车会怎样，除了迈凯伦和马克思（维斯塔潘）在那里之外。所以，是的，无论如何，我们永远不会知道答案了。因为我回来了。"

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, the field as Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, ends up in the gravel on the opening lap after contact with George Russell, Mercedes F1 W14

汉密尔顿和拉塞尔之间的事件并没有被掩盖过去，沃尔夫表示车队已经闭门处理了任何潜在的后果。

"对于一些——这么说吧——不愉快的情况，我们已经讨论过了，很多其他问题我们也都放在明面上了——但没有人比车手们更清楚状况。有时候确实需要这样的情况来重新调整和修正，避免今后再出现类似的情况。 ”

"但他们是赛车手；他们激烈竞争。最大的竞争对手就是你的队友，因此，我的看法相对轻松。而且现在我回来了。"

虽然沃尔夫在摩纳哥的家中密切关注着赛事发展，但他表示，他不得不刻意回避过多干涉，因为这对那些在赛道工作人员来说是不公平的。

"我完全在线，"他说，"我在家里安装了一个中控台，所以我参与了每一次简报、汇报和赛中通话。但很明显，你必须让在现场的人自主决断。当你在远程，我总是让自己退后一步，因为你不在现场。“

”你看不到他们的脸，看不到周围人的情绪变化，你会有某种疏离感。所以，虽然我不喜欢，但是这是必须的"。

翻译/Chloewas a necessity.”