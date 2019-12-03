沃尔夫：汉密尔顿有25%可能性离开梅赛德斯

上周末在阿布扎比举行的2019赛季收官战期间，汉密尔顿的未来成为广泛关注的焦点。他与梅赛德斯的合约将在2020赛季结束后到期。事实上，三大车队没有与各自的任何一名车手签下2021年及以后的比赛协议，包括塞巴斯蒂安·维特尔。

在阿布扎比时，法拉利领队马蒂亚·比诺托公开表示汉密尔顿即将成为“自由身”对他的车队是好消息，而汉密尔顿开玩笑说这是“13年来第一次从法拉利收到赞美”，因此表示“接受”。

周日比赛结束后，沃尔夫被问到他觉得汉密尔顿有多大可能性留在梅赛德斯时，“以个人身份”做出回答。

“我以个人身份来算一下，我也很想知道，”奥地利人说，“我会说几率有75%，而之所以给你们数字，是因为我认为这是理性的角度，双方都说想继续合作。但是相等地，有25%的可能性事情超出我们的控制范围。所以，让我们看看接下来几个月里会怎么样。”

2020赛季，汉密尔顿将成为基米·莱科宁后最年长的车手。阿布扎比是他个人第250场大奖赛，他在新闻发布会上开玩笑说不想被提醒年龄。鉴于英国人已经六个世界冠军在手，明年也有希望拿到第七冠并追平迈克尔·舒马赫的纪录，也有人猜测他还会在F1比赛多少年。

“我认为对车手来说，首先考虑的总是要得到最快的赛车以及待在他能够实现目标的车队，”沃尔夫对Motorsport.com说，“也会有诸如商业动机的因素起到一定的作用，最终所有这些都成为车手权衡的一揽子条件。这是很正常，我们所有人都会这么做。”

“我们公开地谈论法拉利和品牌的象征。但是对我来说，我认为重要我们能造出快车和强势的引擎，我们总是有机会决定谁来驾驶赛车。毫无疑问，刘易斯的首选会是与车队合拍，而我也试着与刘易斯可以配合到一起。但是最重要的是我们要造出一辆好车。然后我们能够为自己做决定。”

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, 1st position, celebrates with his team Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

沃尔夫去向是决定因素？

自从2013年加盟梅赛德斯，汉密尔顿驾驶“银箭”赛车参加了150场大奖赛。期间，他为德国车队赢下63场比赛，更为自己添加了五个世界冠军头衔。

此前，英国人声称他曾在蒙扎时遇到不少法拉利车迷请他加入跃马。虽然他始终表示还没有对2020年后的事情进行考虑，但也坦言很关心沃尔夫的个人去向，因为一直有传言暗示奥地利人可能会取代切斯·凯利——美国承认他只是短期工作——为自由传媒管理F1生意。

“一般而言，关起门来无论你同谁坐下来谈话都是私事，”汉密尔顿在赛季结束后说，“但是好几年来，我从没坐下来考虑过其他选择，因为我们一直顺着我们已经所处的轨迹和已经开启的旅程往前进。老实说，我认为我们依然处在这条轨道上，并且我认为接下来改道的几率微乎其微。”

“我知道托托也在就他的未来，考虑他的选择，只有他自己知道对他和他家人最好的选择是什么。所以我要等等看他会这么选择。我热爱我现在效力的车队，所以肯定不会快速决定去做其他事情。”

“但是我认为，明智的是坐下来想一想我想要什么……这是否是我职业生涯最后一个时期或阶段。实际上我想继续赢比赛，所以我认为我想继续与这些伙计们（马克斯·维斯塔潘和查尔斯·莱克勒克）战斗。我真的无法说出接下来还会发生什么。”

Toto Wolff, Executive Director (Business), Mercedes AMG, and Mattia Binotto, Team Principal Ferrari Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

沃尔夫同样在2013年开始在梅赛德斯担任运动部门主管。在他的管理下，加上已故传奇人物尼基·劳达的“顾问”，德国车队从2014年F1进入混合动力时代以来所向披靡，并终于在今年一举成为有史以来第一支连续六年包揽双料年度冠军的车队。

“2013年我们一起开始这段在梅赛德斯的旅程，”对于自己的未来可能与汉密尔顿的决定息息相关，沃尔夫表示，““过去七年里，我认为我们已经建立了很好的信任，这是我们成功的贡献之一。当然，从个人层面来说，我们都想知道对方要做什么。”

“但是相等的，许多其他的车队成员和贡献者对表现的作用与刘易斯和我自己一样重要。我认为最重要的是理解谁做了贡献、他们是否仍有动力并且充满活力。就我从媒体上了解的来看，刘易斯也很想知道车队是否会留下来。所以我认为只是探索我们一起打造的合作关系是否还完好，是否还有精力继续创造佳绩。”

汉密尔顿没有参加本周在亚斯码头赛道展开的轮胎测试。沃尔夫在离开阿布扎比前表示，他没有与英国人商定过开始讨论未来的时间。

“我们没有约时间，”梅赛德斯领队说，”我认为现在最重要的是快点结束赛季回家。我们非常想回到办公室，回到正常的24/7、日夜工作的节奏。然后明年一月底、二月我们回来定下日程及何时想讨论。”