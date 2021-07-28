沃尔夫认为有义务来确保博塔斯在F1有一席之地

鉴于梅赛德斯将在博塔斯和乔治·拉塞尔之间“二选一”作为刘易斯·汉密尔顿的队友，外界开始猜测芬兰人将会另谋出路。

据悉，芬兰人不仅是2022赛季阿尔法·罗密欧车队的理想候选人之一，同时也有可能回归自己初次征战F1的老东家威廉姆斯。

尽管如此，博塔斯仍然对于保住目前的席位抱有希望，并且表示在了解德国车队的决策之前，不会和其他车队展开谈判。

长期指导博塔斯职业生涯的沃尔夫在谈及梅赛德斯下一步的立场时表示，如果车队未与其续约，那么他会确保芬兰人不会错过每一个机会。

“如果我们打算给其他人一个机会，那么这不仅关乎我和他（博塔斯）的关系，更是确保他拥有一个美好未来的责任。因为他值得拥有大好前程，“奥地利人表示。“他一直都担当着那些最出色的F1车手的队友，所以要想出人头地并不容易。但他真的棒极了。”

博塔斯在赛季之初遇到的困境，加上来自红牛车队的挑战，意味着本赛季芬兰人在冠军争夺战中只能扮演支持汉密尔顿的“僚机”。

沃尔夫强调，牺牲自己的希望对车手来说从来都绝非易事，但博塔斯接受了，因为他看到了更广阔的前景。

“这非常重要，因为从统计数据来看，与刘易斯相比，他赢得锦标赛的可能性非常小，”沃尔夫说道。“刘易斯正在全身心地投入战斗，我们已经讨论过了。尽管对车手来说很艰难，但今年的锦标赛已经不容我们再被拉开差距了。”

2017年年初，博塔斯从威廉姆斯转会梅赛德斯，填补了尼科·罗斯伯格退役的空缺，并到目前为止共为德国车队赢得了9场大奖赛。

翻译/小飞侠