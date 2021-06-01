汉密尔顿是在英国Stevenage的一处政府公屋里长大。他的父亲需要打好几份工来支持汉密尔顿早年的卡丁车生涯，这段经历为他之后在F1大获成功铺平了道路。

这位F1七届冠军在接受西班牙《阿斯报》采访时说，F1“已经变成了一个‘亿万富翁男孩’俱乐部”。他补充道，“如果我要从一个打工人家庭开始重来一遍，那我今天不可能站在这里，因为别的男孩子比我有钱太多了。”

“我们得做些什么去改变这一状况，让这项运动能被更多人接触到，有钱人和出身低微的人都可以参与进来。”

当前F1赛道上的三位车手：兰斯·斯特罗尔、尼古拉斯·拉蒂菲和尼基塔·马兹平都是亿万富翁的儿子。而目前活跃在赛场上的大部分车手因为所需成本原因，也都需要依靠厂商和赞助商的资助才能跃升到顶尖水平。

梅赛德斯车队老板沃尔夫说，每一位车手都有自己的故事，但他同意汉密尔顿的想法，大家需要多做努力把平民阶段的赛车费用降下来。

“让这项运动如此吸引人的是，它在比赛之外还提供了很好的肥皂剧故事。”沃尔夫说。“车手们总是来自不同的背景，我想大家的故事不会都和他一样，要解决那些问题。我觉得那些来自优渥背景的孩子也不总是一帆风顺，他们也有自己的怪要打。“

“我觉得我们可以做的是，确保那些草根赛车让大家都负担得起。这样那些没有得到金元支持的孩子，也能在少年方程式赛车中取得胜利。所有的F1大车队应该要能够发现这些孩子，而不是让比赛越来越昂贵，让一整个卡丁车赛季花25万，一个F4赛季50万，一个F3赛季100万。”

“这样太离谱了，需要被终结，因为我们需要让更多人参与。我觉得我们要给那些对卡丁车有兴趣的孩子参与的机会，以更负担得起的花销去比赛。”

值得一提的是，梅赛德斯今天宣布，车队已经吸纳了2008年出生于中国西安的卡丁车手崔原溥，加入其车手培养项目。13岁的中国小将成为这支七届世界冠军车队青训计划中的第五名成员。

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