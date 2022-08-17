沃尔夫：F1不能冒险陷入“NFL的局面”，对海豚跳置之不理

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国际汽联将在下一场比利时的比赛中引入关于赛车弹跳程度的新限制，并将在2023年推动规则改革，以遏制车队今年遇到的海豚跳问题。

不少车手已经强调了海豚跳可能造成的安全隐患，但也有一些车队质疑其是否真的事关安全，又或者改变只是为了通过“名正言顺的借口”给某些车队提供竞争优势。

本赛季，沃尔夫已经目睹了车队始终饱受海豚跳问题的严重困扰。这一情况在巴库尤为严重，比赛结束后刘易斯·汉密尔顿甚至被看到从车里出来后托着腰。

对此沃尔夫警告国际汽联不能忽视那些表明海豚跳可能带来危险的数据，并以美国橄榄球运动员为例，指出相关医学研究表明其职业生涯中的反复冲撞对于脑部有所损害。

“这很简单，我们总是说，我们要么什么都不做，要么就做正确的事情，”沃尔夫在接受Motorsport.com的采访时表示。 “说到医学分析，我们有，国际汽联也有，你可以问问他们，几分钟内一到两赫兹的频率会导致长期的脑损伤。在几小时内，我们的频率达到了六到七赫兹。“

”我认为，国际汽联除了采取行动外别无选择，试图对事情置之不理，或游说车队支持或反对它，都完全是两码子事。“

”这是一个有待解答的医学问题。这些报道是事实，是真相。我不认为国际汽联的那帮家伙会让自己被左右。GPDA给出了他们的声明，车手们以匿名形式发表了声明。有能力的专家和医生一直在接受咨询，结论是这对长期的影响不好。国际汽联也表示，他们不希望出现NFL的情况。”

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

国际汽联主席穆罕默德·本·苏拉耶姆本周早些时候在推特上写道，2023年更新的技术规定已经提交给了世界汽车运动理事会，尽管目前还不清楚其是否已经与车队就更改底板变成了任何协议。

红牛领队克里斯蒂安·霍纳在法国表示，改变2023年规则的“游说”是为了帮助“某支车队”，并暗示它就是梅赛德斯。

但沃尔夫表示，他认为这些改变与之前打破规则的努力“截然不同”。即便最近梅赛德斯的状态已有所回升，由乔治·拉塞尔在匈牙利赢得了首个杆位，但鉴于眼下车手所面临的安全问题迫在眉睫，车队仍有理由为了改变规则而不懈努力。

“你可以说，今天我们似乎已经理解了我们的赛车，我们已经掌控了它，我们赢得了杆位，可以不要改变任何事情，”沃尔夫表示。“但这是毫无关联的，因为这种频率的弹跳和颠簸对车手有害。“

”我们不明白，甚至无法理解在这些车里摇晃是如何发生的。我们以及所有车队都克服这点了吗?也许有，也许没有。我们还没有重回反弹的正轨。明年我们需要一些预防措施吗?是的，当然。”

翻译/小飞侠