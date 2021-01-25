沃尔夫解释汉密尔顿续约谈判的难处，并透露自己感染过新冠

上周末，沃尔夫现身奥地利Kitzbuhel参加高山滑雪赛时，接受了当地电视台ORF的采访。对于汉密尔顿至今还没有与梅赛德斯落实续约，他认为英国人身在美国，两人无法见面，使得事情进展缓慢，尽管双方没有在新合约的细节上互打“曲线球”。

“谈判就是这样，你总是有不同出发点，但那相当正常，”沃尔夫说道。“我们的关系有非常牢固的基础。我们一起庆祝了伟大的成功，并且想在未来继续。”

“有时候你不得不落实细节，那花了不少时间，或者还需要花些时间。但是至少在巴林之前，你需要在某个时间点签约。”

随着汉密尔顿的续约迟迟没有实质进展，近期有传言称梅赛德斯对他提出的薪水存有异议，并且以乔治·拉塞尔来施加压力，因为后者在萨基尔大奖赛中替补上阵的表现十分抢眼。

对此，沃尔夫回答道：“是的，我已经威胁他，下一个选择就是我。终于要有奥地利人回到F1了！问题只是，我们需要调整赛车。

“我们从没打出过乔治·拉塞尔这张牌。他已经难以置信地展现了自己，有朝一日他会坐进顶级赛车，但是我们的长期关系不是用来构成任何威胁。我们（车队与汉密尔顿）想要一起比赛。现在我们必须谈判合约。”

沃尔夫同时重申，只要在巴林进行季前测试之前与汉密尔顿完成续约即可，而双方的律师正在进行处理。

沃尔夫感染过新冠病毒

令人意外的是，沃尔夫在谈到自己出现在这场高山滑雪比赛的原因时，披露了自己曾经感染过新冠病毒，但属于无症状，而目前已经无碍。

“我非常喜欢观看比赛，我也是意外得有这个机会，”他说道。“我们计划来这里几天。出人意料的是我的新冠病毒检测呈阳性反应。现在我们已经度过了10天隔离期。一切都没问题。没有症状，感谢上帝。那也可能变糟，但是我们已经结束了隔离。”

虽然梅赛德斯车队已经结束了圣诞新年假期，但是除了必要的参与2021年赛车打造的人员之外，车队其他成员都根据防疫措施继续居家办公。

沃尔夫成为第四位感染过新冠病毒的F1团队高级管理人员。上赛季进行期间，威廉姆斯领队西蒙·罗伯茨、红牛车队竞赛总监乔纳森·维特利、倍耐力运动总监马里奥·伊索拉先后在常规病毒检测中得到阳性反应。

此外，随着兰多·诺里斯和查尔斯·莱克勒克都在今年得到阳性结果，现役F1车手中四分之一都曾感染过新冠病毒，包括汉密尔顿。

卫冕冠军尚未与梅赛德斯完成续约，尽管双方公开表示强烈的继续合作的意向。值得一提的是，沃尔夫在去年就曾表示，双方续约谈判之所以一再耽误的一个原因，就是在本就紧密的赛程进行期间，他担心与汉密尔顿面对面洽谈会有不知不觉中传播病毒的风险，从而影响卫冕的任务。