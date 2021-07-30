沃尔夫解释梅赛德斯声明，呼吁红牛缓和关系

对于汉密尔顿与马克斯·维斯塔潘在银石发生事故后尽管受罚10秒仍然赢得胜利，红牛对这位七届世界冠军的超车举动进行了公开的批评。并且，奥地利车队在匈牙利大奖赛前提起上诉，要求重审对于梅赛德斯车手的处罚决定，但是被国际汽联以新证据不足为由而否决。

本周四当赛会干事做出决定后，梅赛德斯当晚发表了声明，希望竞争对手停止对汉密尔顿“名声和体育品格的玷污”。周五的新闻发布会上，梅赛德斯领队托托·沃尔夫被问及对奥地利车队做出有力回应的原因。

“我们想把敬意重新带回到对话里，”奥地利人回答说。“我们理解情绪可能会高涨，但我们感觉他们逾越了界限。”

“我认为银石大奖赛期间和赛后的那些言论只是又进一步地写在了文件里，并不是只针对事故，而是太宽泛了，那超出了其他事情，只是太过头了。”

当沃尔夫再被问及是否他觉得红牛需要道歉时，奥地利人虽然觉得对方的做法值得商榷，但不会强求。

“我认为每个人需要决定他们是否想道歉，”他说。“我们感觉到在比赛期间和之后发表的评论，以及在书面声明和这次（与赛会干事）会议中的评论有点暗箭伤人。但这不取决于我，刘易斯也不会要求道歉。”

由于维斯塔潘在银石退赛，汉密尔顿获胜后把俩人的积分差距缩小到8分，同时梅赛德斯与红牛的分差也减少到只有4分。

在沃尔夫看来，两支车队争夺年度冠军带来的戏剧化对F1有好处，但是仍需互相尊重。

“我认为F1需要有料和争议，只要有这些，这项运动就相当有趣，”他说到。“但是有一些我们需要尊重的边界，并且这项运动应该团结，而不是创造更多两极化。”

“特别是在一项当前不能为它的多元化和平等感到骄傲的运动里，我们需要言词谨慎，因此让我们缓和下来，不要再火上浇油。”