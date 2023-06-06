沃尔夫表示：梅赛德斯需要赛季初的打击来推动改革

此前梅赛德斯一直对于其问题重重的2022年赛车概念抱着执念，相信在摆脱“海豚跳”后，全新的W14就能释放真正的潜力。

然而在巴林的冬季测试中，其相较于红牛的差距比2022年结束时来得更大。这促使车队做出了一个艰难的决定，即在赛季中期改变W14的底板、侧箱和悬挂概念，并且改造后的赛车在摩纳哥大奖赛上首次亮相。

上周末，在高下压力的的加泰罗尼亚赛道举行的西班牙大奖赛为梅赛德斯提供了一次具有代表性的机会，来测试其大胆的方向改变是否真的取得了成功。

在周日的比赛中，刘易斯·汉密尔顿和乔治·拉塞尔仅次于遥遥领先的马克斯·维斯塔潘，分别以第二和第三实现双领奖台完赛，证明了布莱克利团队改变路线的决定是正确的。

根据沃尔夫所言，梅赛德斯非常急需在赛季初敲响警钟，提醒自己没有竞争力，以推动其转向新的赛车概念。

“我认为我们只是需要赛季初的打击来意识到不能这么继续下去，没有更多的性能可以提升，”沃尔夫在取得周日的赛果后告诉天空体育F1频道。

“于是这撼动了我们，我们开始抓紧推进。这当中存在交付周期，你需要设计部件，还需要生产它们，基地的团队做了大量的工作，我们把所有这些都运用到了赛车上。”

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

“我对在我们在英国布里克斯沃斯和布拉克利工厂所做的努力感到非常满意。我们决定转向另一个方向，改变了很多我们认为可能并不完全理解的存在变量的部件。这是一个冒险的举动，每个人都在努力，我们得到了一辆更好的赛车。”

同时沃尔夫也告诫称，为了赶上红牛，梅赛德斯还有很多工作要做，包括首先需要确认在两周后的加拿大大奖赛上的转变，因为其赛车在巴塞罗那仍“落后一大截”。

不过，当汉密尔顿以24秒的差距落后具有统治优势的维斯塔潘完赛后，沃尔夫坚持认为实际的差距并没有那么大。

“我认为更少。刘易斯最后是在巡航，可能只有15秒左右，”他补充道。“但超过66圈，这仍然是很大的差距。这不是我们的目标。我认为我们离目标更近了，但你可以看到基准线在哪里。”

翻译/小飞侠