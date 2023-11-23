Formula 1 Las Vegas GP
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沃尔夫：“非同寻常“的拉斯维加斯比赛说明批评“夸张“了

梅赛德斯车队的托托·沃尔夫表示，F1在拉斯维加斯的“非同寻常”的比赛表明，早些时候对该比赛的批评被“夸张”了。

Filip Cleeren
Author Filip Cleeren
Updated
General view of the start finish line from above at the Las Vegas GP

上周四，备受瞩目的F1拉斯维加斯大奖赛开局不利，法拉利的卡洛斯·塞恩斯和Alpine的埃斯特班·奥康都因窨井盖而遭遇赛车损坏。这导致第一节练习在开始仅仅9分钟后被中断，而且第二节练习也长时间被延误，而到了开始时观众已经被要求离场。

第一节练习里的赛道问题遭到了车迷和媒体的一连串批评，当时沃尔夫认为此举“非常荒谬”。本次F1重返拉斯维加斯，被认为对这项运动及其利益相关者是一次巨大商机。一些车队提供了定制嘉宾体验服务的车队，梅赛德斯便是其中之一。

上周六晚上充满观赏性的比赛后，沃尔夫觉得这项赛事已经“满足了所有的期望”。

“很多事情被说得有些夸张或过于负面，因为我们度过一个美好的周末，现在就要离开拉斯维加斯了，”他表示。“我认为这肯定会提高F1在美国的受欢迎程度。我找不到任何负面的东西。“

“就像我说的，井盖不算什么，“他补充说。“当我回顾今晚时，一场精彩的比赛，热情的观众，一场大型赛事，重点是漂亮的比赛，这就是我会记住的拉斯维加斯的首场比赛，它满足了所有的期望。”

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG, in the team principals Press Conference

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG, in the team principals Press Conference

在被问及公众被拒绝观看第二节练习——要说明的是这在沃尔夫最初的评论之后才发生——怎能不被视为负面影响时，他回答说：“我认为周四本来就很困难，井盖脱落，然后（第二节练习）在凌晨2:30到4:00之间进行，还要看第二天是否一切正常。“

“这是不可预测的情况，你不能让人们在这个时候在赛道上工作。明年，也许我们可以做好某种预案。”

“通常，沟通可以在很大程度上改善情况。我希望对于那些因合理原因而感到不满的人，我们可以为明年找到一个好方案，这样他们就可以享受比赛，也许我们可以在某种程度上为这个不幸的情况进行补偿。”

当被Motorsport.com/Autosport问及可以做些什么来改善赛事令人筋疲力竭的时间表时，沃尔夫同意其他车队老板的观点，把每个阶段时间提前可能是一个好主意。

“我认为这是后勤问题。（如果必须提前关闭道路）你如何管理拉斯维加斯的交通状况？”他回答道。

他补充道：“我不想从中挑出一点毛病，因为整场赛事真的太完美了。我们可以查看时间安排的细节，也许可以把排位赛稍微提前一点，但这是一个细节，整场赛事真的很精彩。”

翻译/Holiday

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