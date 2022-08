沃尔夫：汉密尔顿对于车队的承诺从未动摇

2022赛季之初,由于难以适应全新的技术规则,W13轿车遭遇了严重的海豚跳问题,导致梅赛德斯的表现出现了滑铁卢式的下跌。

这一问题也让汉密尔顿远离了他常规的竞争领域,不仅在沙特阿拉伯的Q1便早早出局,在伊莫拉更是跌出了积分区。虽然最近梅赛德斯的表现已经有所回升,但汉密尔顿仍未赢得过胜利,单赛季的冠军荒已经持续了史无前例的13场比赛。

但沃尔夫否认了所有关于汉密尔顿的承诺可能已经动摇,以及在七届世界冠军决定退役的情况下,自己正在考虑其他车手选项的谣言。

“我还没有和其他车手联系过,”沃尔夫在夏休前的一次采访中告诉Motorsport.com。“刘易斯和我,即使这个赛季会出现问题,至少在希望的原则下,明年我们还是会在一起。几个月来,我们一直在讨论这种情况会持续5年还是10年。所以这些都不属实。我还没有主动或被动地与任何人联系过,商讨关于未来为我们驾驶事情。”

Lewis Hamilton, Mercedes, 1st position, and Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG, celebrate after the race

