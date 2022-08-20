沃尔夫：汉密尔顿对于车队的承诺从未动摇

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2022赛季之初，由于难以适应全新的技术规则，W13轿车遭遇了严重的海豚跳问题，导致梅赛德斯的表现出现了滑铁卢式的下跌。

这一问题也让汉密尔顿远离了他常规的竞争领域，不仅在沙特阿拉伯的Q1便早早出局，在伊莫拉更是跌出了积分区。虽然最近梅赛德斯的表现已经有所回升，但汉密尔顿仍未赢得过胜利，单赛季的冠军荒已经持续了史无前例的13场比赛。

但沃尔夫否认了所有关于汉密尔顿的承诺可能已经动摇，以及在七届世界冠军决定退役的情况下，自己正在考虑其他车手选项的谣言。

“我还没有和其他车手联系过，”沃尔夫在夏休前的一次采访中告诉Motorsport.com。“刘易斯和我，即使这个赛季会出现问题，至少在希望的原则下，明年我们还是会在一起。几个月来，我们一直在讨论这种情况会持续5年还是10年。所以这些都不属实。我还没有主动或被动地与任何人联系过，商讨关于未来为我们驾驶事情。”

Lewis Hamilton, Mercedes, 1st position, and Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG, celebrate after the race Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

汉密尔顿在2021年与梅赛德斯达成了一份为期两年的新合同，将与年轻的队友乔治·拉塞尔一起效力至下赛季结束。

汉密尔顿经常谈到布莱克利团队为深入挖掘问题和帮助车队重返争冠行列所作的努力，并认为这些困难对车队来说是“宝贵的一课”。

沃尔夫表示，汉密尔顿在年初经历了一段“接受这一新现实”的时期，当时德国车队挣扎的严重后果变得越发的显而易见。

“这当然不是一次愉快的经历，但在前几场比赛后，他变得非常特别。”奥地利人表示。“他已经适应了现状，那就是我们在想尽一切办法让这辆赛车重返前列。即使我不在最佳状态时，他也是整个车库里最积极的人，即使这辆赛车很难驾驭，他也能让每个人都振作起来。”

汉密尔顿的任务是在赛季早期的一些练习赛中对赛车进行实验性调校，以试图了解W13的问题所在。

沃尔夫认为，当汉密尔顿和梅赛德斯都发现自己处于落后于竞争对手的新位置时，“寻求这些极端解决方案”以试图破解困境是相当重要的。

“去年12月，我们在为总冠军而战，然而四个月后，我们拥有了一辆不是冠军材料的赛车，”沃尔夫表示。“所以每个人——车手、工程师和管理人员都需要查找根源，然后说，好吧，现在这就是现实，对此我们该怎么办呢？”你不能只是按下开关，然后说，好吧，没问题，我们会自己搞定的。”