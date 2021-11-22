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Formula 1 / Qatar GP 新闻

沃尔夫：英特拉格斯的处罚激发了汉密尔顿的“超级英雄力量”

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梅赛德斯运动主管托托·沃尔夫认为，刘易斯·汉密尔顿在英特拉格斯所面临的逆境激发了他的“超级英雄力量”，从而使得他在接连拿下背靠背的两场胜利后逆转了F1争冠的势头。

沃尔夫：英特拉格斯的处罚激发了汉密尔顿的“超级英雄力量”

在周日的卡塔尔大奖赛中，杆位出发的汉密尔顿一路带回胜利，在赛季还剩余两场比赛的情况，将自己和红牛争冠对手马克斯·维斯塔潘的差距缩小到了8分。

这也是汉密尔顿继上周在英特拉格斯取得胜利之后的连续第二场胜仗。在巴西，英国人由于赛车未通过排位赛赛后的技术检查而被取消了成绩，不得不在冲刺排位赛中从末尾发车。

在过去的两个周末，梅赛德斯和红牛之间的关系越发的剑拔弩张，红牛领队克里斯蒂安·霍纳声明两支争冠的队伍之间“毫无干系”。

当被Motorsport.com问及冠军争夺战的激烈程度是否激发了汉密尔顿的最佳表现时，沃尔夫回应道“周六他们在英特拉格斯唤醒了‘雄狮’。

 “他绝对被唤醒了——残忍、冷血。这是刘易斯最好的一面，我们过去也见过。他又出现了。”

沃尔夫详述了在巴西被取消排位赛成绩对于激发汉密尔顿最佳表现的作用，，并强调了英国人战胜逆境的非凡能力。

“我认为，当逆境发生时，它会把他带到一个能够调动超级英雄力量的地方，”奥地利人表示。 “在英特拉格斯，正是逆境引发了这一切。”

Lewis Hamilton, Mercedes W12, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, and Fernando Alonso, Alpine A521

Lewis Hamilton, Mercedes W12, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, and Fernando Alonso, Alpine A521

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

汉密尔顿积分榜领头羊的位置在土耳其站后被维斯塔潘所取代。而随后荷兰人又凭借美国和墨西哥的两连胜将领先优势扩大到了19分。

但沃尔夫表示，他始终相信梅赛德斯仍然持有夺冠的希望。他说道： “我们在土耳其的表现非常强劲，然后在奥斯汀和墨西哥的表现明显低于预期。但车队里的每个人都拒绝放弃，我很感激锦标赛依旧跌宕起伏。“

”如果你在年初告诉我，我们在沙特阿拉伯和阿布扎比仍在为冠军而战，我会相信。所以我希望战斗能一直持续到最后。能赢的一方将实至名归。”

翻译/小飞侠

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