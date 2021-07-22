沃尔夫：英国大奖赛后红牛的“人身”攻击过了头

自银石的事故发生以来，沃尔夫首次接受了Motorsport.com的独家采访。在谈及刘易斯·汉密尔顿所遭遇的涉嫌带有种族主义的辱骂后，奥地利人认为这样的言语攻击在某种程度上已经“过了头”。

红牛赛车顾问赫尔穆特·马尔科博士指责了汉密尔顿的"鲁莽驾驶"，并表示当维斯塔潘在医院接受检查时，梅赛德斯庆祝胜利的行为也显示了其“作风”。

维斯塔潘本人则指责汉密尔顿的庆祝是对他人的不尊重，红牛领队克里斯蒂安·霍纳也用“无礼”评价了英国人的行为。

沃尔夫承认，汉密尔顿和荷兰人的碰撞确实使得一些人一时间义愤填膺。但他认为有些抨击的方式和言语有欠妥当。

“我想你可以理解，从竞争对手的角度来看，这种情况令人沮丧，” 沃尔夫告诉Motorsport.com，“我能理解。然而，这些抨击所用到的言语，以及它所带的人身攻击，是我们以前在这项运动中从未见过的。”

针对周日晚上维斯塔潘发布的关于汉密尔顿“缺乏体育精神”的推特以及其父亲约斯的评论，沃尔夫表示：“我理解对事故本身的偏见和身为父亲的情绪，我可能感同身受，但我会用不同的语言表达。”

在沃尔夫发表上述言论之前，负责F1事务的英国全党议会小组副主席、工党议员彼得·海恩（Peter Hain）批评了霍纳在赛后发表言论的语气，并认为这加剧了车迷的愤怒。

海恩告诉记者协会（PA）：“我认为霍纳对于刘易斯非常不公正的、过分和明显错误的抨击，让种族主义这找到了对后者恶言相向的借口。”

“我并不是指克里斯蒂安所说的话带有种族主义色彩。他说的是纯粹的赛车术语，而不是种族主义术语，这是显而易见的。“

“我希望这些话是克里斯蒂安感到委屈时一时冲动所说的。但现在需要的是领导力，而不是肆无忌惮的发泄。”

与红牛的关系

根据荷兰媒体的报道，汉密尔顿在事故发生后第一次与维斯塔潘取得了联系，但沃尔夫透露他还没有和红牛车队有过沟通。不过他表示，当事态较为平息后，他确实打算与驻扎在米尔顿•凯恩斯的车队进行沟通。

“我认为，一旦气消了，为了这项运动，我们将努力恢复我们的职业关系，” 沃尔夫如是说。“但除此之外，我们没有讨论，也不需要讨论。”

红牛车队仍在评估是否针对俩人的事故采取进一步申诉。在可以提供全新证据的情况下，国际汽联或将重新彻查这一案件。

尽管一项全新的GPS数据显示，汉密尔顿在第一圈进入Copse弯的速度比比赛中的任何其他位置都快，但梅赛德斯方面坚持认为这并不足以说明问题。并且相关对比显示在其他赛车的牵引作用下，他的速度同样很快。

当被问及是否担心红牛会进一步把事情“闹大”时，沃尔夫表示：“这是F1，我对于这些毫不担心。”

汉密尔顿的反应

自英国大奖赛以来，沃尔夫与汉密尔顿交流频繁。他表示尽管争议依旧存在，但梅赛德斯车手并未因此受到严重影响。

“老实说，我觉得他对此相当放松，”沃尔夫表示，“这是一件非常两极分化的事，其中的一些评论非常带有个人偏见，可能使得事态更加恶化。但总的来说，他的情况还不错。”

同时沃尔夫表示，梅赛德斯将远离纷争，继续把精力聚焦于今年的年度冠军之战。

“我认为，争议和两极化对这项运动来说是好的故事和内容。“他说。“但当它演变成个人仇恨时，那就越界了。不过每个人都需要判断自己想怎么做。”

“我们的锦标赛还有很长的路要走，我们还有很多很多的积分要拿下。我们只需要管好自己，努力恢复一些表现，以纯粹的速度争取比赛的胜利。争议更多的是一种外在的东西，而不是我们认为对组织内部有影响的东西。”

翻译/小飞侠