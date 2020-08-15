沃尔夫：维斯塔潘是西班牙大奖赛获胜热门

两位梅赛德斯车手在排位赛中势不可挡地霸占了周日正赛第一排的发车位，汉密尔顿以0.059秒的微弱优势击败了队友瓦尔特利·博塔斯。

本周末已经完成的四个阶段，梅赛德斯双雄始终统治着时间榜，而他们身后排名最高的一直是维斯塔潘。

Q3中，荷兰人落后汉密尔顿的标杆时间达到0.708秒。而他戏言自己仿佛“订购”了第三名。然而，就周五下午长距离的模拟来看，他与梅赛德斯对手的速度不相上下。

“就昨天的长距离来看，绝对需要把马克斯视为获胜热门，”当被问到维斯塔潘的威胁时，沃尔夫回答说。

“银石和本周巴塞罗那唯一的相似点就是环境温度和赛道温度。赛道本身非常不同。所以我们预计不会有像在银石那样的（轮胎）起泡的问题，但尽管如此，降格和过热会更严重。我相信红牛会对那些情况处理得非常好。”

“尽管如此，我认为本周已经完成的工作以及昨天和今天的工作都不错。我认为我们已经进步了，这是最重要的。我希望明天我们可以逼他使出全力。”

维斯塔潘和红牛在前一周的70周年大奖赛中，依靠硬胎起步的策略，在银石击溃了梅赛德斯，打破了德国车队本赛季开始后对胜利的垄断。

本周末是F1车队首次在八月份来到加泰罗尼亚赛道作战，炎热的天气下，排位赛中赛道温度接近50摄氏度。尽管轮胎配方回到前几场比赛所用的最硬的三款，但是倍耐力预计比赛中轮胎会受到极大的考验。

不过，无论是梅赛德斯还是红牛，以及第三快的Racing Point都没有尝试用较硬轮胎起步的策略。对此，维斯塔潘表示软胎对开始比赛“足够好”，而且在巴塞罗那赛道上不像“平常最软配方的轮胎更难处理，因为会相当快地奔溃”。

荷兰人进一步解说：“首先，自从这条赛道铺上了新的沥青，我认为对轮胎好了一点。看起来尾部抓地力更多了。所以，我猜这个挺有帮助。

“当然，轮胎在这里承受的负荷没有在银石时那么高。所以，这肯定帮助维持轮胎可以在控制下多跑一点——但是最后一个计时段，有许多很窄的弯角，你仍然需要好好管理他们。”

2016年维斯塔潘在巴塞罗那首次代表红牛比赛，就在拿下F1生涯首胜。但是今次才是他第一次在加泰罗尼亚赛道从前三位开始比赛。

当被问到比赛的重点是否就是持续给梅赛德斯车手压力，如同他在银石所做的那样时，荷兰人回答说：“我就跟在他们后面驾驶。有很长的比赛要进行，不会一下子发生，如果我有机会接近的话，那么我需要跑在那里，你需要追逐机会，但让我们明天走着瞧。”

值得一提的是， Racing Point车手塞尔吉奥·佩雷兹在强势地取得第四的发车位后，目标在周日竞争领奖台，而第一步就是要做出好的发车。

“如果我们能够以好的发车超到马克斯前面，我们也许能够挡住他，” 从新冠病毒中复出的墨西哥人表示，“这条赛道不容易超车，比赛中我们需要做的节约和管理会非常极端。”

“我们没有击败红牛的速度，特别是梅赛德斯，但是谁知道？如果我们能在第一圈超到前面，谁知道结果会怎么样。”