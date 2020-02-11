沃尔夫称梅赛德斯退出F1乃“无稽之谈”

近期外界一直对于梅赛德斯是否会在本赛季结束后继续留在F1持有猜测。因为和其他车队一样，他们尚未签署车队、国际汽联和FOM三方仍在讨论的全新的《协和协议》。

但本周一，在梅赛德斯宣布与跨国化工公司英力士（INOES）达成一项新的主要赞助协议的新闻发布会上，沃尔夫透露，自己对于当前谈判持续推进的情况表示满意。

“一如既往，我们参与这项运动是长期的，”奥地利人表示，“F1为我们的品牌提供了一个很好的营销平台。这就是我们所致力于做的事。”

“我们制造赛车，也生产民用车。F1同样是混合动力工程最备受瞩目的‘试验田’。这事儿一直没有得到足够的宣传，因为从V6混合动力时代一开始，它就被忽视了。我们应该更加重视这一点。”

“就这方面，以及所有媒体所作的报道，我们都喜欢这个平台。但与此同时，我们正在与版权所有者谈判，事情需要得到解决。但这种合作关系显然表明了，我们希望继续我们在F1的成功之旅。”

近日有报道称，梅赛德斯准备撤出F1车队，是其母公司戴姆勒消减成本的一项重大举措。而即将召开的股东会议将做出相关决定。

然而，沃尔夫对该报道进行了抨击，原因是他认为梅赛德斯对其在F1未来所做的深入分析，对于任何一家大公司来说都是正常的程序。

“F1在冬休期间一直是头条新闻的提供者。而且由于没有比赛成绩和赛道上的争议，丢出爆炸性的标题总能叫卖，”他表示。

“在这方面，我总是感到惊讶的是，只是一些疯子在互联网上写了一些东西，然后就被人拿来炒作。但那完全是一个无稽之谈的故事，戴姆勒的首席执行官第二天就出来辟谣了。那个报道只是在断章取义。”

“另一方面，针对我们做的每一件事，我们都有必要质疑我们所部署的项目是否正确。无论是涉足石油化工行业、作为汽车行业的OEM（原始设备制造商），抑或是参与F1。”

“如今对于戴姆勒，我们看到了F1作为一个营销平台给我们带来的优势和好处，也都看到了数据。这就是我们参与这项运动的根本原因。”

沃尔夫很清楚，在拥有车队冠名赞助商马石油的基础上，来自于英力士的全新赞助以及2021年即将被引入的预算帽，意味着戴姆勒或有望在F1中实现盈利。

“这正是我们的目标，”他表示，“我们想从纯粹的数据中得出结论。市场是巨大的，投资回报应该是锦上添花。”

“我们看到在美国的体育联盟中，大多数联盟，例如NFL或NBA，都是有利可图的特许经营。这是我的个人目标，也是我想与我们的合作伙伴实现的个人业绩，打造出一种盈利模式。那样从服务的角度来看，大家才能毫不犹豫地参与这项运动。”

同时沃尔夫表示，敲定《协和协议》的最终谈判何时完成目前无法确定，但他希望不会拖延至2021年初。

“谈判正在进行的过程中，这是一套复杂的三方合同，涉及国际汽联、商业权利持有者和所有车队，”他说。

“这需要时间，细节决定成败。所以我不想在这里承诺给你们一个具体的日期，因为还有很多议题有待达成一致。”

“相关工作还在进行中。很明显，所有利益相关者都有意愿和愿望在2021赛季开始前将此事敲定。否则我们将面临令人不安的局面。”

翻译/小飞侠