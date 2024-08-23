沃尔夫确认梅赛德斯与维斯塔潘不会在2025年合作

梅赛德斯车队首席执行官托托·沃尔夫曾相信他“有可能”为2025赛季签下马克斯·维斯塔潘，并且在夏天与他的管理团队进行了会谈。

因为年初的权力斗争，红牛车队在2024赛季开局阶段内部动荡，以至于外界纷纷猜测维斯塔潘可能会在年底离开米尔顿·凯恩斯团队，加盟梅赛德斯。

据透露，维斯塔潘的合同中曾有一项解约条款，如果当时与红牛领队克里斯蒂安·霍纳陷入权力斗争的赫尔穆特·马尔科离开卫冕冠军车队，这项条款就会被激活。不过，当马尔科在车队的未来被锁定至2026年后，这一可能性似乎终结。

沃尔夫因此透露，他仍在与维斯塔潘的管理团队——即他的父亲约斯和经纪人雷蒙德·维梅伦——接洽，并在夏天就未来进行了讨论。然而，双方得出的结论是，维斯塔潘不会在2025年加盟梅赛德斯。

“整个一年我都认为有一个窗口，或者说有一种可能性，”沃尔夫解释说。“现在的情况仍然很不稳定，不仅是因为表现原因，还因为我们都知道的人际关系问题。”

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG F1 Team at the Press Conference Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images

“顺便一提，我和约斯打交道了一辈子。但也许是因为我们有点相似。所以我觉得这扇门永远不会完全关上。”

“发生这种事的几率有多大？也许是10比1。9比1。 尽管如此，我还是不想放弃，但我们在夏天共同得出结论是，我们不应该等有事情发生后再为2025年做出承诺，而是让我们继续我们的工作，马克斯在红牛，我们在梅赛德斯就车手做出自己的决定。并且，这差不多是共同的想法。”

本赛季早些时候，当梅赛德斯还不确定就第二席位签下哪位车手来与乔治·拉塞尔搭档时期，沃尔夫曾表示，他愿意“倒立”来确保维斯塔潘的加入。他开玩笑说，自己在夏天尝试过这个动作，结果“伤到了手腕”。

他解释说，与维斯塔潘及其管理团队的谈判非常坦诚，各方对于2025年的讨论中都很开放。在这一点上，他觉得，对维斯塔潘未来可能与梅赛德斯同路的猜测 “没问题”。

“我喜欢的地方是，与马克斯、雷蒙德和约斯（对话），我们直言不讳。我们不需要互相逼迫。我们已经在这个圈子里待了太久；我们已经决定了明年的车手人选。这就是我们全力以赴的目标。”

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 battles with George Russell, Mercedes F1 W15 Photo by: Andrew Ferraro / Motorsport Images

“希望这将是2026年及以后的阵容。但这并不意味着观赏马克斯在2026年或更久以后还会和我们一起的大门，因为我们和他一样，都希望对所有选择保持开放。所以在我们的谈话中，我很享受的一点是，从来没有秘密。”

“不知为何，我有这种感觉（梅赛德斯和维斯塔潘的道路会有交集）。但我不知道那会是什么时候。 是2026年，还是三年后，我还不知道。”

沃尔夫还暗示，梅赛德斯现在考虑2025年的事宜时，非常倾向于后起之秀安德雷亚·基米·安东内利。这位意大利人将代表车队在蒙扎的第一节自由练习中出场。

本周日将年满18岁的安东内利一直被认为是汉密尔顿在梅赛德斯的接班人。沃尔夫表示，他和拉塞尔都是梅赛德斯长期计划的重要组成部分。

“很快，我们将确认谁将得到第二个席位。 我说过，坐在赛车里的两位车手都会得到我们百分之百的支持。因此，在进入2025赛季时，我们将给予他们所有的表现机会。”

“这就是为什么我不想在那个阶段谈论2026年的车手阵容，因为我希望乔治和（假设）基米能够成功。”