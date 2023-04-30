沃尔夫短期内不考虑邀请莱克勒克加盟梅赛德斯

随着刘易斯·汉密尔顿与梅赛德斯的续约谈判目前仍无实质进展，而莱克勒克与法拉利的合约将在2024赛季结束到期，近期传出德国车队与摩纳哥人之间的绯闻。

在阿塞拜疆，莱克勒克否认他与沃尔夫或者梅赛德斯车队其他成员有接触，但是英语非母语的他在最后脱口而出“尚未”，又激发了猜想。而对于相关传闻，沃尔夫没有兴趣给出“头条标题”，只是在再三追问之下表示摩纳哥人的实力无法忽视。

“查尔斯是一个超级人物，而且就长期来看，是你需要关注的对象。这点是肯定的。但中短期来说，并不是如此，”梅赛德斯领队表示。

沃尔夫表示近期唯一与莱克勒克交谈是澳大利亚大奖赛后回程在机场寻找登机口，在他看来摩纳哥人与法拉利之间的关系非常牢固。

“我认为没人会怀疑查尔斯的能力。他人很好。我唯一一次和他说话，是在墨尔本去登机的时候讨论登机口在哪里。没有其他联系，”他补充道。“我认为以他的合约，他百分百忠于法拉利，就和我们百分百准备与刘易斯签约一样。”

梅赛德斯与汉密尔顿迟迟没有透露续约谈判的进展，不可避免地引起猜测。但可以理解的是，车队与车手双方当前更希望把注意力放在改善W14竞争力方面。沃尔夫重申自己的车队需要想方设法回到争冠集团，并且帮助英国人拿到第八个世界冠军。

“我认为他感觉他很强大，我们也是同感。我们今年没法争夺车手年度冠军，当前看起来是这样。我们只是需要给他一辆他能争冠的赛车，”梅赛德斯领队说。“希望今年我们能让赛车恢复争冠实力，然后能让他赢得第八个世界冠军。”

“我毫不怀疑他充满了动力。那是他热爱的事情。那是他的能力。我们有很好的关系，我个人和他以及在车队里。这是十年来建立的强大基础之一。所以我们处在很好的位置。”

汉密尔顿在墨尔本帮助梅赛德斯取得了本赛季第一个领奖台完赛成绩，但W14显然在竞争力上与红牛有较大的差距。他将在阿塞拜疆大奖赛里从第五位发车。