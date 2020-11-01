沃尔夫不相信汉密尔顿2021年会从F1退役

汉密尔顿在艾米利亚-罗马涅大奖赛中赢得个人职业生涯的第93场胜利，同一天梅赛德斯实现了制造商年度冠军七连冠。

汉密尔顿与梅赛德斯的续约事宜，因为2020赛季的赛程过于紧凑而没有合适的谈判时间。而因为多年来与车队主管及股东沃尔夫之间成功的合作关系，英国人曾表示他很想了解奥地利人对他的未来如何做出决定。

近期沃尔夫公开表示他正权衡是否在明年把领队的工作交给其他人，而他自己继续以其他身份与车队共同前进。在伊莫拉赛后的新闻发布会上，当被问到沃尔夫相关的问题时，英国人令人惊讶地表示，他“不知道明年是否会在这里”，并且“不能保证”会继续参赛，尽管他已经无限接近个人第七个世界冠军头衔。

此后，沃尔夫在接受采访时被要求做出回应。他回答说：“我猜如果他决定离开F1——我不认为这会发生并且我不希望它发生——我认为外面的车手市场肯定要疯了。但我认为是因为这个时刻和情绪，我们都非常高兴但是也非常累。对我也是一样。”

沃尔夫与汉密尔顿一起在2013年加入梅赛德斯。从2014年F1进入混合动力时代之后，俩人共同创造了如今的辉煌伟业。

“我们以某种方式共事，我们有一种互惠互利的关系，而明年我们心理和头脑里想怎么样是很重要的，”奥地利人补充道。

“但是我说过，这是我的车队。我非常骄傲与梅赛德斯共同拥有（车队），并且我不会放手的。明年我的角色可能改变，这是他（汉密尔顿）问过我的，并且我认为没有事情是永远稳定的。

“就像尼基·劳达在70时，他可能某天早上在赛道上醒来，然后说他觉得没有意思了。我认为任何人都可能会这样。但是我们想继续这段旅程，我们还没有结束。刘易斯和我和整支车队知道我们还没有结束。”

沃尔夫的正式工作身份是梅赛德斯F1车队领队兼CEO，但是他同时拥有车队30%的股份，是戴姆勒集团之外的最大股东。他暗示汉密尔顿的续约事宜，会在英国人赢得他的第七个世界冠军头衔之后——下一场在土耳其就是第一个世界冠军点。

“对我和梅赛德斯来说，事情相当清楚，只是需要在合适的时候签字，”沃尔夫表示。“我的注意力一直集中在赢下锦标赛，当我是那么专心在赛道上的事情时，不适合与律师们耗上几天。”

“这是刘易斯与我非常相似的地方。只是感觉在锦标赛结束前，不是坐下来的好时间。当车手锦标决出后，会有时间的。在（2021年）第一场比赛在澳大利亚进行前，我们还有好几个月。