沃尔夫盛赞汉密尔顿避免撞车的“超强能力”

汉密尔顿在墨西哥赢下胜利后,距离个人第六个世界冠军头衔已近在咫尺。而他也帮助梅赛德斯拿下了以制造商车队身份收获的第一百场大奖赛胜利。

对英国人和德国车队来说,在墨西哥制胜的关键不仅是联手完成了一次相当困难的一停策略,而且卫冕冠军在比赛第一圈连续两次面对本可能退赛的处境,他都虎口脱险。特别是在与红牛车手马克斯·维斯塔潘发生了碰擦后,他依然控制住了赛车。

虽然这令他位置滑落,但是他在赛车受损的情况下,跟上了前三名的步伐,并最终夺取胜利。反观维斯塔潘在试图往前追赶时,在对瓦尔特利·博塔斯进行超车时,后轮因为剐蹭到“银箭”赛车的鼻翼而爆胎,一度落到了最后一名。赛后,F1竞赛总监罗斯·布朗在点评荷兰人的表现时,建议他向汉密尔顿学习,才能成为世界冠军。

“我认为很明显这是才能、知识和经验的结合,”沃尔夫在赛后谈起汉密尔顿与维特尔、维斯塔潘的两次惊险时刻,“他真的非常优秀。有些时候,他让自己脱离了可能退赛的处境。”

“在蒙特利尔与塞巴斯蒂安交手时,他奇迹般地避免了碰撞。在这里直道上躲开了塞巴,几秒钟后与马克斯并排通过2号弯和3号弯。他似乎有超强的能力,把赛车控制在合适的地方。”

墨西哥比赛发车后,汉密尔顿受到维特尔的压迫,左侧车轮已经在草地上行驶,但是他没有让赛车偏离前进的方向,避免了与法拉利车手相撞。不过,他也因此暴露在了维斯塔潘的火力下,才发生了在二号弯的战斗。

“那是非常难的动作,”沃尔夫表示,“诸如在直道上高速行径时鼻翼和后轮之间的碰擦是可以造成很糟糕的结果。之前他们见到的时候,他(维特尔)说他没看到他(汉密尔顿)。所以就那样吧。”

“我认为当他们在赛道上并排前进的时候,起决定性的就是赛道位置。在某个阶段,我知道他们俩中会有一个人在下一个弯角里失去位置,结果就是那样。”

Race winner Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 celebrates on the podium with the champagne

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images