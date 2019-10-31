沃尔夫盛赞汉密尔顿避免撞车的“超强能力”

汉密尔顿在墨西哥赢下胜利后，距离个人第六个世界冠军头衔已近在咫尺。而他也帮助梅赛德斯拿下了以制造商车队身份收获的第一百场大奖赛胜利。

对英国人和德国车队来说，在墨西哥制胜的关键不仅是联手完成了一次相当困难的一停策略，而且卫冕冠军在比赛第一圈连续两次面对本可能退赛的处境，他都虎口脱险。特别是在与红牛车手马克斯·维斯塔潘发生了碰擦后，他依然控制住了赛车。

虽然这令他位置滑落，但是他在赛车受损的情况下，跟上了前三名的步伐，并最终夺取胜利。反观维斯塔潘在试图往前追赶时，在对瓦尔特利·博塔斯进行超车时，后轮因为剐蹭到“银箭”赛车的鼻翼而爆胎，一度落到了最后一名。赛后，F1竞赛总监罗斯·布朗在点评荷兰人的表现时，建议他向汉密尔顿学习，才能成为世界冠军。

“我认为很明显这是才能、知识和经验的结合，”沃尔夫在赛后谈起汉密尔顿与维特尔、维斯塔潘的两次惊险时刻，“他真的非常优秀。有些时候，他让自己脱离了可能退赛的处境。”

“在蒙特利尔与塞巴斯蒂安交手时，他奇迹般地避免了碰撞。在这里直道上躲开了塞巴，几秒钟后与马克斯并排通过2号弯和3号弯。他似乎有超强的能力，把赛车控制在合适的地方。”

墨西哥比赛发车后，汉密尔顿受到维特尔的压迫，左侧车轮已经在草地上行驶，但是他没有让赛车偏离前进的方向，避免了与法拉利车手相撞。不过，他也因此暴露在了维斯塔潘的火力下，才发生了在二号弯的战斗。

“那是非常难的动作，”沃尔夫表示，“诸如在直道上高速行径时鼻翼和后轮之间的碰擦是可以造成很糟糕的结果。之前他们见到的时候，他（维特尔）说他没看到他（汉密尔顿）。所以就那样吧。”

“我认为当他们在赛道上并排前进的时候，起决定性的就是赛道位置。在某个阶段，我知道他们俩中会有一个人在下一个弯角里失去位置，结果就是那样。”

Race winner Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 celebrates on the podium with the champagne Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

与维斯塔潘碰撞后“毛发直竖”

赛后的新闻发布会上，汉密尔顿描述了惊险的第一圈，他承认几度有导致撞车的危险，尤其是当他无法在二号弯里像过去一样给维斯塔潘足够空间。

“我的起步其实非常好，所以我能去追查尔斯，而塞巴不断切过来、切过来、切过来，我认为当时我到了白线上，没法再往外走了，”英国人说道，“他还在切过来。所以为了避免与他的碰撞，我走上了草地，同时避开了他的车轮，否则我会引起与他的大撞车。”

“之后我边上有一堆车，我在进入一号弯的时候刹了下来，突然间马克斯就在我边上了。以前比赛里我都会给马克斯留下很多空间——这是你能做的最聪明的事情。但这次没有很多空间留给他。我觉得他出现了转向过度或类似的，之后我就被人从后面狠狠撞了一下，我差点就把他撞出去了……”

事实上，从2016年西班牙大奖赛——汉密尔顿与前队友罗斯伯格在第一圈里相撞后双双退赛——以来，没有一次因撞车而退赛的纪录，成为这位梅赛德斯车手在年度冠军争夺中的优势之一。

“我们在通过弯角的时候，你（维特尔）正要进入二号弯，我的车尾往前冲了一下，几乎就撞到你。之后我们直接上了草地。那令人毛发直竖。”

“我和马克斯一起轧过草地，出来的时候好多次和经过。我以为我会被其他赛车撞到。但是我控制住了我这边的情况，注意力非常集中。我没想到还能有那样的车速，能够跟上法拉利，但是还真的跟上了，哪怕赛车受损了。”

本周末的美国大奖赛，是2019赛季最后一次“背靠背”。积分领先达到64分的汉密尔顿，只需要在奥斯汀比博塔斯多拿四分，就能终结世界冠军的悬念，并成为F1历史上第二位获得六次夺冠的车手。