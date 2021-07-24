沃尔夫：汉密尔顿的超车绝非“肮脏车手”所为

汉密尔顿与马克斯·维斯塔潘在银石赛道的碰撞引发了巨大的争议，也激起了红牛车队的愤怒。红牛车队顾问赫尔穆特·马尔科博士表示，鉴于汉密尔顿的驾驶存在“疏忽和危险行为”，他应当被判以禁赛的处罚。

对此，沃尔夫为汉密尔顿进行了辩护，并表示他不认为英国人的驾驶行为有任何问题。

“每个人都持有自己的看法，这没关系，”在谈及红牛的不满时奥地利人回应道，“对于这样的事故，每个人都会有一定的偏见。”

同时沃尔夫强调，汉密尔顿不仅不是一个“肮脏的车手”，还恰恰通过整个职业生涯证明了自己是多么的优秀。

“当你听到人们评论他的驾驶方式和这起事故的评论时，你会发现，刘易斯的表现和那些开车鲁莽的人恰恰相反，”他解释道。 “我认为他是个称职的车手。我们没见过他惹出什么严重事故，这也是为了我认为他总是保持风度。你也看到了，这件事并没有特别困扰他。”

尽管英国大奖赛已经结束了几天，但红牛领队克里斯蒂安·霍纳仍然对此事感到愤怒，并尤其介怀汉密尔顿将维斯塔潘置于险境的所作所为。

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton Mercedes W12 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

“他的做法当然会危及安全，”霍纳说道，“我认为每个普通车手都知道，在那个弯角动手存在巨大，巨大的风险。在那里，你不可能在车轮都已经怼上的情况下避免造成严重的后果。“我们很幸运，在一场51个G冲击力的事故之后，没有人受重伤。这就是我最生气的地方。这单纯就是缺乏判断、判断失误和令人绝望的行为。你知道，谢天谢地，我们死里逃生了。如果后果更严重的话，10秒的罚时真的非常微不足道。”

“我认为如果你从上方的画面看，汉密尔顿进弯时跑得很大，因为他的速度太快了。无论何时他都不该那样动手”霍纳补充道。 “对于一个拥有七届冠军头衔的世界冠军来说，这是一个业余车手会犯的错误，一个令人绝望的错误。你知道我们非常非常幸运，因为没有人受重伤。”

翻译/小飞侠