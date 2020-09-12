沃尔夫：汉密尔顿是“厉害的角色”，博塔斯也能骄傲

本场排位赛的杆位争夺中，汉密尔顿在进入Q3后的第一个计时圈完成后拿到准杆位，领先博塔斯0.059秒。最后一轮冲刺，梅赛德斯双雄都受到了埃斯特班·奥康引发的黄旗，没能跑出更快的单圈。不过，英国人就成为第一位在穆杰罗拿到F1杆位的车手。

然而第一次来到穆杰罗比赛，汉密尔顿遭遇的挑战，远比排位赛结果显示的严峻许多。博塔斯在所有三节练习里做出了标杆时间，并且在排位赛Q1仍处于第一。直到Q2结束时，英国人才本周末首次比队友更快。

对于汉密尔顿力挽狂澜的表现，尤其是本赛季第七次拿到杆位，梅赛德斯领队沃尔夫感到已经相当习惯。

“这是我第1000次回答这个问题，”奥地利人在排位赛后点评道，“他（汉密尔顿）只是作为个人和赛车手，都是厉害的角色。”

“他始终处于上升的趋势，因为他反思、他对自己抱有疑问且非常刻苦。昨天晚上他很努力地理解他可以在哪些方面进步，例如赛车线、技巧，今天他就实现了大飞跃。”

汉密尔顿向来对在新赛道作战得心应手，屡屡在第一次前往某条赛道后立即摘下杆位，包括蒙特利尔、印第安纳波利斯、阿布扎比、上海。但是他坦言本次来到穆杰罗，感受到了巨大的压力。

“通常我会认为，过去我总是感觉，我的强项之一就是非常快地学习一条赛道，”英国人在排位赛前三名的新闻发布会中“对这条赛道，我们驾驶了模拟器——我通常从来不这么做并且不觉得我得到特别的好处，但是来到这里有许多工作。”

”压力十分巨大，在做计时圈的时候我很难达到极限，很难在某些计时段达到极限。而瓦尔特利在一些地方领先很多，当然压力比任何时候都大，因为如果我们没有完成那些工作，我们就不会拿到最终得到的结果。”

英国人解释说，他原本对W11赛车在穆杰罗的平衡难以适应。在这条以高速弯居多的赛道上，需要有足够的信心才能以较高的速度来过弯。而如果赛车尾部平衡不佳，就会速度不济。

他补充道：“你需要研究相当大量的细节，昨天晚上基本上剖析了每一个弯角、计时段并且微调了设置。”

博塔斯认为如果不是关键时刻赛道上出现黄旗，他就很有机会在穆杰罗摘下杆位。尽管如此，沃尔夫认为芬兰人已经从前一场比赛的挫折中彻底走出。

“我认为他从蒙扎（第五名）结果中强势反弹，”梅赛德斯领队说，“那无疑对他是一场困难的比赛，而他显示了他的韧劲，能够以多强的姿态重整旗鼓。”

“我认为他能够为他今天和昨天的结果感到骄傲，因为他（Q3）的最后一圈由于埃斯特班跑出去（导致黄旗）而没能跑完。在那之前，他其实做得相当好。”

“这是场结果难以预料的排位赛。刘易斯与瓦尔特利的争夺相当激烈，结果完全可能反过来。”