沃尔夫：汉密尔顿感染病毒后近期“感觉不好”

上周日赢得巴林大奖赛之后，汉密尔顿在本周一早上感觉不适。随后，他的新冠病毒检测结果为阳性，就此开始自我隔离，也因此错过本周末在萨基尔赛道的第二场比赛。

本周五，沃尔夫被问及汉密尔顿的病情时坦言他“感觉不好”，尽管只是“相对轻微症状”，但他得到“精心的照料”。

而对于汉密尔顿是否会关心本周末赛道上的情况，奥地利人回答说：“他的首要任务是恢复健康。我不确定他会密切关注赛道上发生的事情，如果你在病床上且感觉不好。比赛是次要的。”

汉密尔顿在土耳其大奖赛后就提前锁定了今年的世界冠军，同时第七次夺得锦标赛头衔。与梅赛德斯合同即将在年底到期的英国人，原本应该在近期与沃尔夫进行续约事宜的洽谈。

对此，沃尔夫表示无需着急，完全可以等到汉密尔顿完全康复之后进行。

“时间线已经往后推到他康复，”他说。“我们知道我们需要解决这件事，我们双方都相当清楚。现在的首要事项是他恢复过来，重新得到阴性的结果。然后我们会见面或通过Zoom来签约。”

根据F1防疫守则和当地的规定，汉密尔顿需要隔离10天，而期限正好是下周的星期三。但是哪怕他个人感觉恢复状态，必须在重新检测时得到阴性的结果，才能重新进赛道。尽管理论上汉密尔顿有充足的时间，但沃尔夫表示一切都需要国际汽联的确认。

本赛季开始后，汉密尔顿为了保证个人的卫生安全，从而确保比赛不受到任何影响，采取了多重保护措施，包括比赛期间住在Motorhome里，不外出】就餐。而土耳其之后，他与家人在迪拜团聚，与父亲安东尼打了网球，也在赛季开始后第一次外出去餐厅，结果有了不幸遭遇。

对于汉密尔顿前往迪拜一事，沃尔夫表示他没有不好的感觉。“刘易斯不需要任何许可。他可以做任何想做的事情，他可以坐飞机去任何地方，因为他知道什么是对他最好的。他是个成熟的人，这从来不是问题。

“我认为感染新冠病毒是我们都无法非常确定你从哪里感染的事情。如果你问马里奥（伊索啦——他是哪里感染的，他可能并不知道，那只是不走运。他一直很保护自己，然后你去到迪拜，始终戴着口罩，回来感染新冠病毒了。这些事情总会发生。”