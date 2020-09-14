沃尔夫：梅赛德斯F1车队被收购传闻纯粹“东拼西凑”

上周日，英国的《周日每日邮报》报道称化工巨头英力士接近收购梅赛德斯F1车队的大部分股份，从而得到其控制权，并且以自己的名字重新命名车队。报道中援引前F1车队老板艾迪·乔丹的消息，还声称现任车队领队兼CEO沃尔夫将不再管理车队。

在刘易斯·汉密尔顿赢下托斯卡纳大奖赛，并帮助梅赛德斯取得2010年重返F1后的第100场胜利后，沃尔夫对传闻做出正面回应。

“有人喜欢东拼西凑编故事，”奥地利人向Motorsport.com表示，“我们与英力士有相当好的关系，我们一起在几个高技术项目上进行合作，如美洲杯帆船和自行车队。合作关系非常值得称道。我们对我们的体育团队有相同的志向。这就是英力士成为我们伙伴的原因。此外的一切都只是猜测。”

英力士在今年成为梅赛德斯的一级合作伙伴，进一步壮大其在世界体坛的影响力。这家英国富豪吉姆·拉特克利夫创立的公司拥有洛桑-体育足球俱乐部、尼斯足球俱乐部；成立了美洲杯帆船队并由奥运会帆船冠军Ben Ainslie带队；成功资助肯尼亚长跑名将埃利伍德·基普乔格完成马拉松跑入两小时的壮举。当前，英力士旗下的自行车队——原Team Sky——正在征战环法自行车赛。《金融时报》指出，英力士对其“体育帝国”的投入达到4亿英镑。

当前梅赛德斯车队的股份结构中，其母公司戴姆勒拥有60%，沃尔夫作为股东之一占据30%，余下的10%则属于去年辞世的F1传奇、原车队非执行主席尼基·劳达。可以理解的是，戴姆勒方面正试图处理劳达留下的那部分股份。

沃尔夫补充道：“戴姆勒没有放弃车队的意图，英力士没有买下车队大部分股份以及更名的兴趣，我没有理由放掉我的持股。所以，许多事情都是编造出来的。”

沃尔夫本人作为车队管理者的工作合约将在今年年底到期，同时有望今年夺取第七冠的汉密尔顿也还没有完成续约，尽管双方都表达了强烈的继续合作的意向。

尽管如此，奥地利人强调无论如何梅赛德斯车队的身份不会改变，而他很快将与汉密尔顿就新合约进行实质性的磋商。

“车队的未来绝对明亮，那就是梅赛德斯-AMG马石油F1车队。不会有任何改变，”沃尔夫坚定地说。“在刘易斯方面，为什么刘易斯和我没有找到事件进行商讨（合约），很简单是因为我们有三轮三连赛，一场接着一场。现在很快就能坐下来，摒弃把事情谈妥。”

事实上在穆杰罗时，沃尔夫透露他将与汉密尔顿利用接下来相对正常的赛程来处理合约事宜，而他期待达成“满意的结果”。