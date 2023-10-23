虽然汉密尔顿的比赛成绩最终因为车检不合格而被取消，但相差获得胜利的马克斯·维斯塔潘2.2秒完赛，让英国人感到非常遗憾，考虑到荷兰人在争夺杆位时违反了赛道边界规则，本场只是从第六位发车。

梅赛德斯本想尝试一停策略，让汉密尔顿延长第一套中性胎的使用时间，但轮胎性能出现了断崖式下降，让该策略没有奏效。然而，即便如此，英国人第一停后出站落后维斯塔潘5.5秒，就比应有的差距更大。梅赛德斯在本次换胎中耗时3.6秒，明显慢于红牛的车组。而44号赛车的第二停同样花了3.4秒来换胎。

相比之下，上周日的最快换胎用时由Alpine创造，耗时2.2秒，而红牛最快的两次换胎分别为2.4秒和2.5秒——维斯塔潘的第二停因左后轮胎换上稍慢而耗去3.3秒。

事实上过去两个赛季里，梅赛德斯常常在换胎时间榜上排名靠后，而红牛一直保持非常高效，同期迈凯伦在这方面实现了大幅度进度，更是在卡塔尔大奖赛中创造了1.8秒的新纪录。

沃尔夫在奥斯汀比赛后承认，梅赛德斯必须在进站程序方面有所作为，因为竞争对手都已经有所提高。不过，他也认为需要改进的并非人员本身，而是设备和技术方法。

“过去12年里我们的想法是，我们不需要成为进站的世界冠军，”他说到。“我们需要避免非常慢的进站。现在的情况是我们意识到进站需要有竞争力，我们需要提升那方面的表现。”

“这是设备和相关科学方面的事情，还有我们的配置，从而避免3秒或3.5秒的进站，因为需要一应俱全。”

汉密尔顿也在比赛后的新闻发布会上坦言，如果两次进站换胎更快的话，比赛结果可能有所不同，但他也透露，有一次进站时他自己没有停准位置。

“我真的认为我们原本可以与马克斯一较高下。我认为今天我们使自己的比赛比原来需要的更难，”七届世界冠军说到。“我认为无论如何都会有难度，我认为总体而言，通常我们的发车不错，但这个周末的发车比较挣扎，所以我们比平时损失得更多。”

“而且我认为在一次进展时，我可能停得过头了，这给大伙们增加了难度，因此那次进站总体不好。”