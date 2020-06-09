沃尔夫：梅赛德斯退出F1传闻只是炒作

全球爆发的新冠肺炎疫情，给汽车产业带来了巨大冲击，使得汽车制造商不得不想方设法节约成本。站在汽车制造技术金字塔尖的F1，已经进一步降低了明年起实施的“预算帽”水平，试图确保车队度过危机。

梅赛德斯包揽了过去六年里所有12个F1世界冠军头衔。但是面对疫情带来的经济，近期频频传出该德国车企可能终止F1项目。对此，梅赛德斯车队领队、同时也是股东之一的沃尔夫坚决予以否认。

“总是会有一些游说活动和议程在进行。 显然，每家汽车公司都面临困难和不安全的时期，”沃尔夫表示，“每天你翻开杂志或报纸，都是有关大众、雷诺、菲亚特或戴姆勒。就此而言，我完全理解竞技平台受到质疑。”

“梅赛德斯的运营管理层把F1视为核心工作：我们制造民用车，也制造赛车。实际上，第一辆汽车就是赛车。 在这方面，我们不仅仅把其视为可以产生可观市场价值的营销平台，而且把其视为一种核心工作。 ”

“民用车与F1之间可以技术转移，戴姆勒对此从不怀疑。 尽管如此，我们每年都会讨论我们的所有行动和所有投资。而我认为总是有人想借我们来炒作并增加点击率。”

疫情带来的经济危机之下，不少F1车队已经开始自救。威廉姆斯考虑部分转让或整体出售；迈凯伦将在车队里裁员70人；法拉利考虑未来参加IndyCar来避免马拉内罗的员工失业。

去年下半年，梅赛德斯以厂商车队身份加入了电动方程式（FE）。当被问及德国企业是否会投身其他赛场时，身为运动部门主管的沃尔夫坦言有多种方案。

“首先，我认为我们现在面对的财政现实与疫情发生前有很大不同，”奥地利人说，“我们已经接受了降低的预算帽，因为这是必须的，成功的F1特许经营实际是挣钱而不是损失钱。”

Toto Wolff, husband of Susie Wolff, Team Principal of Venturi Photo by: Alastair Staley / Motorsport Images

“对我们这也是一种方式，确保戴姆勒不只通过这个平台获得经济和营销方面的利益，而且尽可能中和成本。我相信这是为什么我们必须支持这样一个预算帽的原因。对我们，这意味着重新适应，意味着改变我们做事的方式，并派人员到新的领域去。”

“我们有一个非常强大的部门，叫作‘梅赛德斯-奔驰应用科学’。我们为高性能客户工作并提供我们的服务。谁知道，可能我们会开始考虑其他类别的赛事，来留住资源，把人力资源和知识财产留在戴姆勒和梅赛德斯内部。”

在F1赛季暂停的日子里，沃尔夫在梅赛德斯的去留问题也成为传闻的焦点，尤其是在他以个人身份投资了劳伦斯·斯特罗尔入主的阿斯顿·马丁之后。

对此，沃尔夫重申：“我的职务功能没有改变。我在梅赛德斯，我是车队领队，我是股东。很明显，当外面没有其他头条新闻的时候，阿斯顿·马丁的传言引起了几波热点。但是我正与梅赛德斯做计划，我最大的意愿就是留在这里，这点没有改变。”

奥地利人表示他正与戴姆勒新老板奥拉·康林松就续约进行协商，但是因为牵涉到股份，所以不是简单的雇佣合同。“我们正在规划共同未来的过程中，所以我不想坚持某些措辞，无论是车队领队或总经理，这没有关系。老实说，我还没有做决定，因为我们还没有开始比赛。”