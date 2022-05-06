沃尔夫：梅赛德斯解决海豚跳问题仍处“试错”阶段

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2022赛季开始至今，严重的海豚跳问题让梅赛德斯W13赛车性能无法激活，令刘易斯·汉密尔顿和乔治·拉塞尔在前四个比赛周末表现挣扎，尤其是前者在伊莫拉度过了一个极其糟糕的周末，而且在车手年度积分榜上仅列第七。

在无法有效根除问题的情况下，车队只能暂时抬高车身来缓解弹跳。但是由于赛车无法按照设计的离地高度行驶，意味着单圈时间的大量损失。德国车队坚持相信，只要能够降低赛车离地高度的同时，不产生大量的弹跳，就能够解锁其性能。

本周早些时候，梅赛德斯领队沃尔夫透露自从艾米利亚·罗马涅大奖赛之后，车队已经解锁了有助于改进赛车的“几个方向”，并且准备在全新的迈阿密赛道上进行试验。

不过，奥地利人在抵达迈阿密后参加梅赛德斯与IWC合作的车队官方手表发布会时，又表示外界不应指望升级能在本周末取得立竿见影的效果，因为海豚跳的现象无法在车队使用的风洞里被复制出来，因此只能通过比赛周末在赛道上试验才能有更好的理解。

“我们正在努力寻找一个不仅能解决弹跳问题的解决方案，"他说。“你可以给底板打补丁，让它变得更硬，但你会失去下压力，（虽然）至少让赛车更稳定，但这不是我们的发展方向。”

“不幸的是，由于没有测试，每个周末的比赛都有点像一个现场试验。你无法在风洞里复制我们在赛道上看到的弹跳。因此，这有点和过去一样，需要一点点试错，理解它在现实中是怎样的。”

“所以我们正在研究几个方向，我们相信它们可以帮助我们长期解决这个问题，而不会因为抬高底板或给底板打补丁而失去下压力的好处。本周末我们会对赛车做一定的改动，我们认为这么做可以确定一个方向。但是就赛车的性能来说，我们不会从一个周末到另一个周末就能完全解锁。”

值得一提的是，本周末汉密尔顿和拉塞尔的赛车尾翼将采用由梅赛德斯虚拟币交易赞助商FTX和艺术家Mad Dog Jones合作的一款特殊涂装，作为车队数字收藏品的一部分。这款尾翼将与其他NFT产品一起用于竞拍，获得的资金将用于梅赛德斯与汉密尔顿的Mission44联合慈善项目，促进赛车运动的多元化和包容性。

迈阿密大奖赛之前，梅赛德斯在制造商年度积分榜上排名第三，落后领先的法拉利47分，并且相差第二名的红牛36分。