沃尔夫：梅赛德斯能够避免“一蹶不振”

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今年是自2014年涡轮混合动力规则出台以来，梅赛德斯首次无缘车手和车队总冠军。并且F1的史册记载时常表明，那些具有统治地位的车队一旦衰落后，其低迷状态往往会持续数年。对此梅赛德斯也深谙，今年的状态下滑或许并非“一次性”的。

然而沃尔夫表示，其对于其他顶尖车队衰落所做的细致原因分析显示，梅赛德斯可以避免重蹈覆辙。奥地利人认为，其他车队遭遇挫败，往往是受到了车手或高层人员的离职，以及引擎供应商更换等因素的影响。由于那些帮助梅赛德斯取得当前成就的顶级人才仍在队中，沃尔夫认为目前没有什么值得特别担心的。

在谈及如何避免像其他车队一样走下坡路时，沃尔夫表示：“当然，我们正在讨论这个问题。我们正在分析过去称霸一个时代的车队突然失去表现的原因。你可以很好地追溯原因。”

“它包括规则的改变、人员的离职或是轮胎发生根本性的变化。我们拥有相同的组织，相同的能力和相同的财政资金。我相信我们拥有共同之处，可以追溯到过去。”

“我们意识到了这一切，规则也发生了变化。我们搞砸了。但所有其他支柱都还在。我们必须调整系统，并尝试理解。”

Lewis Hamilton, Mercedes W13, George Russell, Mercedes W13 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

沃尔夫认为，其他车队花了很长时间才恢复过来，是因为他们需要对自己的组织进行根本性的重整。然而梅赛德斯并无这方面的需要。但同时他也意识到，如果梅赛德斯发现自己处于不利地位，就会迅速采取行动。

“你可以看到，以法拉利为例，我的意思是，他们失去了整个最高领导层和关键车手，”沃尔夫表示，“我认为这些是你可以追溯的。”

“而对于红牛，最根本的情况就是引擎规则发生了翻天覆地的变化，并且基本没有工作参照.所以这是基本参数发生变化所导致的。”

“但我们正在引以为戒，并且在想:我们最好、最好小心点，因为这个赛季转眼就过去了。在回看下个赛季和再下个赛季的时候，我们不能让这种情况再次发生。”

翻译/小飞侠