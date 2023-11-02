沃尔夫：梅赛德斯治好了在墨西哥的“阿喀琉斯之踵”

在墨西哥大奖赛上，刘易斯·汉密尔顿连续第二站仅次于马克斯·维斯塔潘以亚军完赛——尽管此前，英国人在美国大奖赛的成绩由于复合木板磨损超出了规定标准而被取消。

比赛中，第六位发车的汉密尔顿一路攀升至亚军，落后于冠军红牛14秒。与此同时，他的队友乔治·拉塞尔在上升两位后获得第六。

虽然梅赛德斯引人瞩目的结果和强劲的比赛速度紧随着其升级版底板在德克萨斯的首次亮相而来，但沃尔夫仍然认为，车队在墨西哥的表现得益于对于引擎的修复。

奥地利人相信，总部位于布里克斯沃斯的高性能动力系统部门（HPP）已经解决了一个涡轮增压引擎长期存在的问题，即在墨西哥这样空气稀薄的高海拔比赛中所存在的运行不畅和过热的问题。

“HPP在过去的几年里干得非常出色，在墨西哥涡轮增压引擎运转不够理想一直是我们的阿喀琉斯之踵，”沃尔夫表示。“但这已经解决了，这是一个强劲的周末。我们的动力装置和其他站的表现相当。我对HPP在动力装置上取得的成就感到无比自豪。”

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

沃尔夫补充表示，引擎的温度一直很稳定，同时汉密尔顿也尝试通过摆脱前车的拖曳，以寻求更冷的空气来帮助制动卡钳更好工作。

在周末正赛的测速中，汉密尔顿和拉塞尔分别排名第14和第15位。对比2022年，两人分别排在第16位和第18位。

沃尔夫还认为，墨西哥周末采用了常规的三次练习赛，而非美国站所采用的冲刺赛赛制，足以验证新底板所取得的成效。不过他也指出，W14仍存有一些根本缺陷，无法通过赛季中的发展来解决。

“我们已经看到它提供了更大的下压力，更强的驾驶性能。这辆赛车没那么棘手了，”奥地利人补充道。“尽管如此，它的基因还是原先的，”汉密尔顿表示，“虽然它变快了，但还是很难驾驭。”

“重要的是，明年我们是否朝着正确的方向前进，是否走在正确的道路上。你不能忘记，我们设计的赛车没有那样的底板、气动设计、这些侧箱、前缘和所有的圣诞装饰……”

翻译/小飞侠