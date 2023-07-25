沃尔夫：维斯塔潘令其F1对手看起来像驾驶“一堆F2赛车”

在布达佩斯，维斯塔潘在进入一号弯前超越了杆位获得者刘易斯·汉密尔顿，然后以 领先第二名的兰多·诺里斯34岁，连续第七场大奖赛获得胜利。

他的这场胜利为红牛带来了 12 连胜，打破了由迈凯伦 MP4/4 赛车在 1988 年创造的纪录。同一场比赛里，他的队友塞尔吉奥·佩雷兹从第九名追至第三名。

鉴于维斯塔潘目前对RB19赛车的驾驭水平，梅赛德斯车队主管沃尔夫认为，其他竞争对手看起来就像是在驾驶国际汽联F2赛车。

在谈到维斯塔潘以本赛季迄今最大的领先优势获胜时，沃尔夫告诉《天空体育》： "这是一种精英主义。我们要反击，要赢得比赛和年度冠军，但今天你也看到了马克斯的速度，其实你从周五的长距离（练习）里就能看出来了。”

”这就是他们的水准。这就像一堆F2赛车对抗一辆 F1赛车。他们做到了最好。在规则范围内，他们做到了最好。“

与维斯塔潘相比，汉密尔顿的起步稍差，只能为梅赛德斯带回第四。与此同时，乔治·拉塞尔在首次尝试的采用备选轮胎分配规则的排位赛里铩羽而归，仅获第18名，正赛里他追到第六完赛。

W14 似乎改变了其一贯稳健的比赛速度，反而单圈表现更为强劲。但是，汉密尔顿在最后一节速度较快，使他在最后几圈追上了佩雷兹。

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

当被问及比赛里为何没有排位赛里的速度，沃尔夫表示汉密尔顿在周六的突出表现是一个主要原因。此外，虽然未能将速度转化为胜利，但是梅赛德斯的比赛速度仅次于红牛，

"我认为很明显，昨天（周六）就是‘刘一圈’。而我们和乔治在排位赛里搞砸了，“奥地利人说到。“就单圈时间数据图和乔治的发车位置来看，我认为我们今天的赛车是第二快的，但我们只是没有能将它转化成果实。”

"话虽如此，看看维斯塔潘单圈时间是多少，那是我们的目标，而现在还差很远。"

沃尔夫补充说，汉密尔顿的失利不仅是因为他的发车不佳，还可能是因为梅赛德斯搞乱了轮胎准备工作。

"发车肯定有影响，但你也知道，这是有可能发生的。可能我们在选择轮胎的时候也非常小心，也许是过于小心了，你可以看到比赛结束时的单圈时间差异。我们追近了 15 秒，与佩雷兹的差距在 1.9 秒左右，与兰多的差距只有 4 秒或者更少，我想我们是可以追上的。”

翻译/Chloe