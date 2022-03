沃尔夫：梅赛德斯当前的速度挣扎是“谦虚的练习”

梅赛德斯自2014年混合动力时代开始统治了F1,仅在去年错失了车手年度冠军,但已经连续八年蝉联制造商年度冠军。但是在今年的卫冕赛季,德国制造商开局不利。

在巴林揭幕战里得益于红牛的双车退赛而取得第三四名后,梅赛德斯在沙特阿拉伯受挫,尤其是七届世界冠军刘易斯·汉密尔顿在排位赛Q1就遭淘汰。比赛中,他倾尽全力但仍旧只获得第十名,而乔治·拉塞尔只能接受第五名的结果,并且落后获胜的马克斯·维斯塔潘多达30秒。

拉塞尔相信W13赛车的问题“99%”源自“海豚跳”问题。梅赛德斯工程师们对此深信不易,他们认为只要能解决这一问题,就能激发他们在新赛车内埋藏的性能。但是前两个比赛周末里,最高时速排行的最后几名都被使用梅赛德斯引擎的赛车占据。红牛赛车顾问赫尔穆特·马尔科更是公开声称今年德国制造商的引擎在赛道上只是第三快。

虽然两场比赛结束后,梅赛德斯以38分位列积分榜第二——落后领头羊的法拉利40分,也只是比身后的红牛多一分。对于梅赛德斯何时可以解决问题,重新加入追求胜利的行列,沃尔夫没有给出明确的时间线,而且他坦言当前的差距不止一个方面。

"我认为我们没能以我们想要的样子运作赛车,因此很难真正评估单圈时间的差距是多少,如果我们能把赛车压得更低,”梅赛德斯领队表示。“我非常希望现在的差距比我们今天看到的更小,但是各方面都有差距。"

根据规则,3月1日起动力单元研发就已经冻结,直到2026年新规则启用。不过,从上赛季与红牛的争斗中,梅赛德斯引擎就已经不再拥有过去那般的优势。当时沃尔夫就否认这与2020年中原引擎部门主管安迪·科威尔在工作了16年后离开。

而当被问及与引擎性能不足相关的问题时,奥地利人表示:“我认为现在重要的是不归咎于赛车某个单独的领域。我们作为一个集体一起运作,我认为我们的总体不足大于引擎的不足。”

“我们在任何领域里出于顶级车队行列吗?不,我不这么认为。但你必须记得,这个引擎帮助我们赢得了连续八个锦标赛。现在我们必须控制局面,用我们的优势来摆脱这个困境。”

Esteban Ocon, Alpine A522, George Russell, Mercedes W13, Fernando Alonso, Alpine A522, the remainder of the field

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images