沃尔夫：梅赛德斯处境比夏休期前更好

刘易斯·汉密尔顿与瓦尔特利·博塔斯在土耳其排位赛里所向披靡，英国人名列第一并且刷新了伊斯坦布尔公园赛道的单圈时间纪录。不过，由于汉密尔顿更换了超额的内燃机，必须退后10个发车位，使得梅赛德斯没能占据第一排发车位。这意味着博塔斯得到了本赛季第二个杆位发车的机会，但他身边的将是队友的争冠对手马克斯·维斯塔潘。

这是匈牙利大奖赛之后，梅赛德斯第一次获得杆位。车手年度积分榜上，汉密尔顿只领先维斯塔潘2分。但是相比夏休期前的六月和七月，红牛RB16B速度上优势明显，梅赛德斯W12在过去三场比赛中有了明显的进步。

梅赛德斯领队沃尔夫认为，这样的变化，是因为车队对W12赛车越来越了解。

“今年年初加入的规则，使得我们没法像过去几年那样运作赛车，”奥地利人说。“我们运作它越多，驾驶越多，我们越能模拟情景，我们表现得越好。”

“今天我们在赛道上拿到第一二名，还有牢固的优势，不幸的是刘易斯要后退。好的地方是我们有速度，还有6+1场比赛，今天赛车的处境肯定比春天和夏天时更好。”

对汉密尔顿来说，排位赛进入前十名的车手里，除了AlphaTauri的角田裕毅之外，都将用中性胎发车，对他是不利的局面。而博塔斯则面对去年俄罗斯大奖赛以来，自己终结胜利荒最好的机会。

当被问到梅赛德斯是否会在策略上利用博塔斯来帮助汉密尔顿往前追时，沃尔夫回答说：“瓦尔特利将专注于他的比赛。那就是比赛胜利并且是瓦尔特利的胜利、车队的胜利，我们不会把它复杂化。”

汉密尔顿很清楚，因为周围赛车都会在比赛开始阶段用相同配方的轮胎，意味着他要超越前面的赛车难度很大。尽管如此，沃尔夫相信在索契获得职业生涯100胜的英国人能够有所作为。

“事情已经这样了，他只能尽力去做，”奥地利人说道。“面对需要超车和往前冲的时候，我绝对相信刘易斯。”

“话虽如此，昨天我们做情景模拟的时候，在车流里跟车是非常难的，今年一整年我们都看到这种现象，但是明天我们需要奋斗。除了这个策略之外，没有太多的选择。肯定希望前面的一串赛车不会带开距离。”