沃尔夫：梅赛德斯“别无选择”，必须追上“凌驾于一切”的维斯塔潘
托托·沃尔夫表示梅赛德斯必须赶上“凌驾于一切之上”的马克斯·维斯塔潘，并且坚持认为W14赛车研发方向正确，尽管“海豚跳”现象在斯帕又一次出现。
维斯塔潘在比利时大奖赛里从第六位发车的情况下，仍然以22秒的巨大优势赢得本赛季个人第十场胜利，同时实现了八连胜，红牛的连胜纪录也扩大到13场。
本场比赛，第三位发车的刘易斯·汉密尔顿落在两辆红牛和法拉利的查尔斯·莱克勒克之后，以第四名完赛。虽然梅赛德斯试图通过策略与法拉利争夺领奖台，但英国人始终难以真正接近对手，只是在最后抢到了最快圈对应的额外一分。
从比赛过程来看，塞尔吉奥·佩雷兹在赛道上被队友超越之后，在用中性胎的情况下无法达到与维斯塔潘接近的速度，导致了差距被快速扩大。不过，墨西哥人也没有受到身后莱克勒克的威胁。这与上赛季斯帕的比赛如出一辙，当时荷兰人领先队友17秒，而卡洛斯·赛恩斯以不到3秒力压乔治·拉塞尔登上领奖台。
周日比赛结束后，沃尔夫认为撇开维斯塔潘之外的竞争非常激烈，但荷兰人状态如日中天。他说道：“你只需要把马克斯排除在外。第二辆红牛就是我们现在的水平。 这原本将是一个精彩的赛季 和激烈的比赛，但计时器永远不会说谎。只有一个人和一辆赛车凌驾于一切之上，我们必须迎头赶上，我们别无选择。”
即便与梅赛德斯一起拿到个人六个世界冠军的汉密尔顿，也在比利时赛后对维斯塔潘的统治力揶揄了一把。当被问到现役卫冕冠军的胜利是否来得太轻松时，前世界冠军回答说：“你想要我说什么？我没和他交谈过。他正抽着烟，吃着煎饼（烟和煎饼是电影《王牌大贱谍》里的台词，指代对荷兰人吃喝享乐的刻板印象）。你知道那部电影？”
斯帕是本赛季第三个冲刺赛周末，从W14在排位赛单圈里更快的情况来看，梅赛德斯在高速的第一三计时段和要求下压力的第二计时段之间，为赛车选择了偏低下压力的调校，但是在直道上又遇到了明显的“海豚跳”——该跳弹现象在2022上半赛季严重困扰了梅赛德斯。
沃尔夫承认，在斯帕再次出现的弹跳问题掩盖了赛车升级的效果，车队必须在夏休期工厂关闭之前找出原因。
“主要的限制因素是弹跳，赛车在每条直道上都发生弹跳，”奥地利人说。“即使Blanchimont 这样的弯角，刘易斯不得不松开油门，而通常这个弯很容易全速通过。所以，你在直道上弹跳，轮胎在刹车时过热，形成恶性循环。”
“这是本周末的主要限制因素。以这样的方式迎来假期令人失望，但（接下来几天）我们必须根据数据进行更多理解。我们需要对其进行分析。我们为升级付出了很多努力。我认为底板可能是我们出现弹跳的原因，但我们需要查看数据。也许我们需要找到一些头绪，因为我仍然相信目前我们前进的方向是正确的。”
虽然梅赛德斯并不是唯一一支在斯帕遭遇弹跳的车队，但其车手乔治·拉塞尔认为令人失望的是这一问题依旧存在。
“我们遭受了严重的弹跳，”英国人说道，“一些车队也遇到了，也许没有我们的那么严重，但很明显，作为赛车运动的金子塔尖，大多数车队仍在为弹跳而挣扎，看到这点有点令人遗憾。我希望未来这方面问题能得到解决。”
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