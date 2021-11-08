沃尔夫：梅赛德斯不接受F1夺冠希望正悄然溜走

在罗德里格斯兄弟赛道迎来周日的正赛时，原本梅赛德斯满怀希望能把头排发车，转换为可以大幅提升刘易斯·汉密尔顿夺冠希望的成绩。

然而最终，红牛在比赛中强势反弹，马克斯·维斯塔潘以领先汉密尔顿16秒的压倒性优势获得冠军。英国人和红牛的另一位车手塞尔吉奥·佩雷兹屈居二三。

这一胜利令荷兰人在车手积分榜上领先汉密尔顿的优势扩大到了19分。归功于两位车手双双登上领奖台，目前红牛在车队积分榜上也仅落后梅赛德斯1分。

由于在最近的三场比赛中，汉密尔顿的完赛成绩都落后于维斯塔潘，其原本微弱的领先也变成了几乎相当于一场比赛胜利的劣势，从而进一步助长了红牛迎战剩余四场比赛的动力。

但沃尔夫明确表示，车队中没有人接受冠军希望正在溜走的事实，并将其在土耳其的统治性速度优势视为实力的证明。

“我是一个非常现实的人，但我热爱赛车，因为任何事情都可能发生，”沃尔夫表示。“我们中没有人会带着这种心态离开这条赛道。”

“还有四场比赛要进行，四场比赛要赢，还可能遭受四场DNF。但我们仍将继续战斗。我们知道我们拥有一支伟大的团队。我们的车在土耳其出人意料地好。我想我们具备夺冠的一切条件。”

“但如果你从数学概率上看，显然我宁愿领先19分也不愿落后。但事实就是这样。”

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

当被问及是否认为必须在巴西获胜才能阻止维斯塔潘在积分榜上多拿一场胜利的积分时，汉密尔顿回应道：“我自然觉得我需要拿下每场比赛。我们需要那些额外的积分，而不是失去这些积分。努力重新获得积分——这是上一场比赛、再上一场比赛、再之前的比赛和本周末我们的目标。”

“但你知道，他们的速度太快了，所以我们已经竭尽全力了，但不幸的是，目前这还不足以与他们抗衡。”

除了汉密尔顿的夺冠希望在最近几周接连遭遇打击，梅赛德斯原本36分得领先优势也在两场比赛后被缩减至1分。

尽管维斯塔潘的夺冠前景越来越乐观，但红牛领队克里斯蒂安·霍纳明确表示，在他的阵营中并没有感觉冠军已经胜券在握。

“不，瞧，还剩下107分，所以还有很长的路要走，”英国人在墨西哥赛后说道。“可靠性将扮演着至关重要的角色，同时在策略和进站的辅助下使每个周末的表现达到最佳。”

“我不得不说车队今天的表现完美无缺，车手们干得很棒。我们的策略也很给力，车手们做得不错，所以综上所述，车队整体的表现非常强劲。”

翻译/小飞侠