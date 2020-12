沃尔夫未来三年继续执掌梅赛德斯，车队迎接新股东

沃尔夫在2013年加入梅赛德斯旗下F1车队。过去七年来,在他的带领下,德国车队成为这项运动的霸主,包揽了所有14个世界冠军头衔。

虽然奥地利人拥有三成的车队股份,但是他作为领队和车队CEO的合约在今年到期。虽然他承认对比赛场数过多心生倦意,但依然对与车队继续争取成功充满热情。

“我非常高兴开启梅赛德斯-AMG马石油F1车队的新篇章,”沃尔夫表示。“这支车队就像我的家。多年来我们一起历经潮起潮落,我不能想象还能与这项运动中更好的团队共事——我非常高兴一起进入这个新时代。”

德国车队在声明中表示,沃尔夫将利用接下来三年的时间,帮助车队建立一个新的执行架构中,并在他认为合适的时间完成过渡。

值得一提的是,德国车队在社交媒体上暗示七届世界冠军刘易斯·汉密尔顿续约在即。在赛季收官战阿布扎比大奖赛后,英国人表示希望在圣诞前完成续约。随着沃尔夫个人未来的确定,汉密尔顿的最后签字也进入倒计时阶段。

与此同时,梅赛德斯宣布,吉姆·拉特克利夫爵士创立的化学巨头英力士成为了车队的三大平等股东之一。

英力士在今年年初成为车队的主要合作伙伴之一。梅赛德斯旗下的应用技术部门,与英力士在美洲杯帆船赛、环法自行车赛的队伍开展技术合作,实现了F1相关技术的对外输出。

今年早些时候曾爆出英力士可能收购梅赛德斯车队的传闻,但是遭到了否认。本次交易达成,不仅意味着尼基·劳达——持股10%——去世后留下的股权结构发生了变更,同时戴姆勒的持股从原先的60%减少为三分之一,而沃尔夫从30%有所增加。

“(接受)大挑战是英力士的核心理念的一部分,并且我们参与种类不同的体育展示了我们始终以最优秀为目标,”拉特克利夫爵士表示。

“我们在今年早些时候进入F1,我们选择与设下新标杆的梅赛德斯车队一起,自那以来我们就在探讨我们如何增加参与度。这是一个独一无二的机会,对一支处于其业内巅峰但仍在未来有巨大上升空间的队伍进行商业投资。 ”

今年,梅赛德斯重新组建制造商车队参加F1正好走完了十周年。过去11个赛季里,车队赢得了106场大奖赛,摘下118个杆位。

根据新签订的《协和协议》,德国车队将至少参赛至2025年。戴姆勒董事会主席奥拉·康林松表示,此次沃尔夫的留任以及英力士的加入,证明了德国公司对F1的忠诚度保持不变,并且将积极拥护明年起实施的预算帽成本控制政策。

“我们对F1保持坚定的投入,”康林松表示,“即将到来的预算帽和新的股权结构让我们对于继续成功处于更有力的位置。随着2021年与我们的梅赛德斯-AMG性能部门更紧密的结盟,以及托托在接下来几年里继续领导车队,梅赛德斯-奔驰在F1有一个光明的未来。”

