沃尔夫：最迟在2021测试前与汉密尔顿续约即可

2020年已经接近尾声，七届世界冠军汉密尔顿与梅赛德斯仍然没有签订新合约，尽管双方都公开表示续约本身不成问题，并且英国人在阿布扎比收官战后表示，希望可以在圣诞之前与梅赛德斯完成续约的工作。

与此同时，沃尔夫已经在2020赛季结束后，与戴姆勒重新签订了新一期担任其厂商车队领队和CEO的工作合约，为期三年，同时他在车队的股份也增加至三分之一。

在一个繁忙紧凑的赛季结束后，当前汉密尔顿与梅赛德斯都处于放假状态。事实上，沃尔夫在远程出席今年的国际汽联年度颁奖时就已经打过预防针，与汉密尔顿的续约没必要一定在2020年内完成，更没必要在外界压力的催促下进行。

“从我的角度来说，我们在过去七年里成功夺得了锦标赛冠军，没有理由不继续下去，”奥地利人说。“他处于状态的顶峰，而且还会有一段时间。那是为什么继续合作不需要多想。”

“如果你想问为什么我们还没有签约？原因很简单。我们一直先考虑的是赢下锦标赛，不被一些困难的讨论分散注意力，那是谈判的本性。然后就发生了新冠疫情。

“所以被耽误了，但是我们对最终完成续约一点也不担心。我们没有定下具体的日期，因为在还没有签约的时候，我们不想因为媒体的关注就感到压力。迟早的事情，这需要解决，至少是在我们开始测试之前。”

汉密尔顿在11月底不幸感染新冠病毒，因此错过了在巴林的第二个比赛周末。不过在此之前，他就锁定了个人第七个世界冠军头衔，并且打破了迈克尔·舒马赫保持的最多胜利的纪录。

虽然他一度在土耳其大奖赛后公开表示不知道自己的未来会如何，但之后也多次表明想要继续留在F1。

近期接受包括Motorsport中文网在内的少数媒体采访时，汉密尔顿再次表明了立场，而且他认为自己有必要通过继续延续势头，以此推动F1行业实现多元化的目标。

“有一个时刻我以为，当我离开的时候，我想在处于巅峰的时候离开，”他说道。“但是特别是今年我意识到，我认为我对F1社区负有责任，推动它帮助我创造的事业进行改变。”

“如果我不推动，不确保‘汉密尔顿项目’实现目标，这项运动在未来5-10年里都不会变得更多元化。所以我需要保持在巅峰状态，我需要继续参与，我需要继续督促大家。”

汉密尔顿是F1有史以来唯一的黑人车手。他在今年不遗余力地参与反对种族歧视的运动中，而且还发起了致力于鼓励少数人群投身赛车行业的“刘易斯·汉密尔顿项目”。在他的影响下，梅赛德斯也发起了自己的改革计划，力求在5年内改善当前只有3%员工为少数群体的状态。

整个2020赛季中，包括塞巴斯蒂安·维特尔等多名车手都向汉密尔顿表达了支持，在大奖赛开幕仪式前的固定时间单膝下跪，以表明立场。为此，汉密尔顿在表达感谢的同时，重申实现多元化需要更多人的参与，而这也是他尝试在F1多留几年的动力之一。

“今年我表达了很多自己的意见，尽管有人也许希望我不要在公开场合发表观点且推动某些事情，但是我认为那是我的责任，”新科七届世界冠军表示。

“让这项运动在未来更多元化，我百分之百相信我可以参与其中。让这些对话能偶继续下去，真的需要大家负起责任，而正如你们见到的，我一点也不怕那么做。如果我不做，那么谁来？

“当然这不是我一个人的责任，而是要与大家一起，那就是为什么我超级感谢很多车手挨着我屈膝并且支持我。例如塞巴，我认为我们的关系维持了很久，今年我们所有人在理解上都有了觉醒，认识到我们周围出现的问题，我们应该做得更多。

“看到这些伟大的明星支持我和我们这项运动，真的让人感到震撼心灵。所以我会试着多待上一阵子。”