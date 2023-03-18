沃尔夫暗示汉密尔顿主动选择与科伦结束合作

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新西兰前曲棍球国家队选手科伦自2016年起，通过著名的Hintsa训练机构成为汉密尔顿的专属绩效教练。

然而，在2023沙特阿拉伯大奖赛的周五，七界世界冠军和科伦同时在社交媒体宣布了俩人将不再继续合作。无论是分开的原因，还是科伦接下来将做什么都没有被提及。

现在，沃尔夫暗示汉密尔顿主动做出的决定，作为“客观”评估的一部分，但是梅赛德斯会支持车手“做他们想要做的决定”。

奥地利人说道：“安吉拉长期以来都是团队里的一员。我认为在每个车队，无论是他的核心圈子，还是更大的圈子，都不是你可以左右的静态环境，因为我们作为个体都要发展。我们作为一个组织要发展。如果事情进展不顺，那么我们需要诚实面对，然后做出改变。“

”安吉拉一直都是车队的吉祥物。她是唯一一个声音比发动了的赛车还响的人。但是，如果这是（汉密尔顿）的决定，我们会完全支持他，无论他想怎么做。”

沃尔夫：不会怨恨，如果汉密尔顿寻求改换门庭的机会

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG George Russell, Mercedes-AMG Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

沃尔夫表示，如果汉密尔顿觉得只有更换才能取得第八个世界冠军头衔，那么他“不会怨恨”，但是梅赛德斯完全可有信心他短期内会留下。

汉密尔顿现在的合同将在2023赛季后到期，而英国人先前表示过达成新的协议，将是冬天进行的简单的手续。但是新赛季W14开局艰难之后，至今双方仍没有达成明确的协议。

汉密尔顿自2013年加入梅赛德斯，尽管预计他肯定将与梅赛德斯续约，沃尔夫认为如果车队仍不能走出目前的“苦海”，那么车手可能需要为接下来的合约看看其他机会。

“我认为刘易斯不会离开梅赛德斯，”沃尔夫说道。“在他的职业生涯中我们相信彼此，我们彼此已经形成牢固的纽带，因此我们毫无理由去怀疑彼此，即便现在是艰难的时期。但是，当我们走出苦海，找回稳定的表现，那将非常美好。“

”尽管如此，作为车手，如果他想要赢下另一个世界冠军，他就需要确保他有好的赛车。如果我们无法证明我们有能力在未来几年为他提供一辆有实力的赛车，那么他需要去其他地方看看。我认为他现阶段不会这么做，但是如果一两年后他那么做了，我也不会怨恨。”

翻译/Vandy