沃尔夫：新加坡失误会让拉塞尔“铭记在心”

新加坡比赛最后时刻，梅赛德斯在虚拟安全车期间进站换上全新的中性胎，试图赢得比赛。处于第三位的拉塞尔紧追前方的兰多·诺里斯和第一位的卡洛斯·塞恩斯，队友刘易斯·汉密尔顿则紧紧跟在他身后。

最后一圈来到10号弯，诺里斯右后轮轻轻触墙但逃过一劫，而拉塞尔以更大的力道蹭到右侧的护墙，导致悬挂受损后直接撞上对面的护墙，并且因此退赛——领奖台的位置也拱手让给了梅赛德斯队友。

这是拉塞尔为梅赛德斯比赛期间，第二次错失胜利的机会——尽管当时只剩半圈已经希望不大。但是相比2020年在萨基尔大奖赛里代替生病的汉密尔顿比赛时，车队换胎失误和爆胎让他前功尽弃，这一次是年轻的英国车手自己出现了失误。不过，沃尔夫非常确信，这样的经历会让拉塞尔刻骨铭心。

“我为乔治感到难过，因为他交出了99.9%美妙的周末，只有1秒钟不集中，蹭了墙，事情就发生了，”梅赛德斯领队说到。

“我对他说‘我宁愿这样的事现在发生，你吸取教训，也不要在我们为胜利或年度冠军而战的时候发生。这个会让他铭记在心——这个错误。”

去年拉塞尔在巴西大奖赛上赢得了他代表梅赛德斯以及个人的第一场F1胜利。上周日赛后，英国人表示那是“全世界最糟糕的感觉”并且希望“找一个洞绻起来”。尽管如此，他回到车库向梅赛德斯的成员一一致歉。

“我们必须不能忘记，这是他第二年驾驶一辆有竞争力的赛车，他绝对使出了全部能力，”沃尔夫补充道。“他为了赢比赛而跑得很猛。那个阶段，唯一超越诺里斯也许可能还有塞恩斯得办法，就是不能在赛道上留下一毫米。”

“兰多蹭了墙，当他以更大的力度蹭到时，他就在他后面，那葬送了他的比赛，但是如果你跑得那么猛，这样的事难免发生。”

“我认为乔治当然是纯正的赛车手，而且悲痛欲绝。但我和他说，我们当时争夺第三，不是胜利。但这是一个严峻的学习过程，在这种情况下，在梅赛德斯的第二年，在为胜利或年度冠军而战时，这种情况不能再发生了。但很明显，他非常沮丧。”

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, George Russell, Mercedes W14 Photo by: Red Bull Content Pool

支持策略决定

第44圈，虚拟安全车因埃斯特班·奥康在一号弯停车而最终出现时，拉塞尔和汉密尔顿分别排名第二四位。然而，如果梅赛德斯不让至少汉密尔顿进站，法拉利肯定会让处于第五位的查尔斯·莱克勒克换胎，来往前冲击，这极有肯能让汉密尔顿位置下降。

虽然这一赌博性的尝试没有成功，但沃尔夫坚定地表示支持，而且愿意再干一次。

“我们尝试赢下比赛，但我们没有成功，”奥地利人表示。积极的是我喜欢车手和策略团队说‘我们去争取。’最糟糕的结果是第二和第五。最好的结果是，我们赢了，或者第一二名。我们当时的计划显示了这些。”

“我认为这是绝对正确的决定，我们原本将以P2和P5或许P2和P4完赛，而我们想赢得比赛。所以我们冒了风险，我愿意每天都重复这么做。”

塞恩斯的获胜宣告了红牛在2023赛季的全胜纪录终止，而整个周末里，梅赛德斯W14表现出色，拉塞尔在排位赛的杆位争夺里只以微弱的劣势不敌法拉利车手。

“总体上，我对表现感到满意。我对赛车整个周末的状态感到高兴，我认为我们竭尽了全力，”沃尔夫认为新加坡的表现绝对可以让梅赛德斯为余下赛季注入更多信心。

“我认为这是积极的一面……我们在这里真的很强，我们原本可以赢得比赛。我们原本可以凭借实力获得第一二名，这是我们需要从这里吸收的，而且显然将让我们感到振奋，在这条特定的赛道上，我们表现很出色。”