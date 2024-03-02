沃尔夫支持F1“重置”车队联盟的规则
鉴于针对红牛和RB之间关系的争论持续不断，梅赛德斯领队托托·沃尔夫表示支持F1“重置”关于车队联盟的规则。
Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG
Sam Bloxham / Motorsport Images
迈凯伦CEO扎克·布朗曾直言不讳地表示，由于红牛和RB之间的关系令人感到不安，他希望看到F1从2026年开始修改有关客户部件和车队联盟的规则。
布朗认为，F1当前的规则为采用合作模式的车队提供了太多的优势，而这与这项运动所追求的目标“不相匹配”。因此他希望从2026年开始推行全面的改革。
沃尔夫所在的梅赛德斯如今也是阿斯顿·马丁和威廉姆斯的客户引擎、变速箱和悬挂供应商。奥地利人认为是时候重新思考什么对大奖赛整体而言是最理想的。
他认为，关键是要找到一条合适的路径，既能帮助需要外部帮助的小车队，同时也能有利于完全独立的车队和制造商车队。
“我们需要让所有10支车队都对情况感到满意，所以我们不会排除那些需要这种合作的小车队，”沃尔夫在巴林大奖赛期间说道。
“加上那些完全持股的姐妹公司，这很好，还有那些没有关系的大公司来说，比如迈凯伦和我们，我们和很多公司都有关联。所以只有到2026年我们才能重新设定这一点。”
沃尔夫表示，对于像梅赛德斯这样销售零部件的车队来说，终止车队之间的客户关系就经济而言是个坏消息。但他认为，总体而言，制定更健全的规则要比只担心梅赛德斯的利润更为有利。
Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01 and Sergio Perez, Red Bull Racing RB20
Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images
“我举的是我们自己的例子，因为我们在供应零部件方面赚了不少钱。我们向阿斯顿·马丁和威廉姆斯出售悬挂，向阿斯顿·马丁出售变速箱和风洞方面的空气动力学服务。这方面所带来的利润非常大，”奥地利人表示。但我宁愿没有这些，让我们所有人都成为制造商，因为这样我们就可以停止所有这些讨论。”
沃尔夫还认为停止联盟，尤其是F1的共同所有权，也将遏制某些车队可以通过“组团”投票来阻止规则改变的情况发生。
“就像扎克提出的那样，如果一个人做出所有的决定，或者是两支车队的一小群人，这对我们在这项运动中的良好管理意味着什么？”沃尔夫表示。
“你在10个小组的F1委员会中有两票。你已经有20%的选票了。我们都没有这种本事。我知道总会有这样的争论，‘是的，威廉姆斯会和你投一样的票。’但看看统计数据，情况并非如此，当然也不是所有与底盘相关的事情都是如此。”
“我没有看到AlphaTauri和红牛在底盘相关话题上有任何不同的投票，也没有看到任何其他投票。因为投票可能是由一个人决定的。”
Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG
Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images
沃尔夫承认红牛对F1的贡献不应该被忽视，但同样重要的是如何令目前所有的竞争者都感到满意。
“我认为这是红牛的遗留问题，这项运动欠他们很多，”沃尔夫表示，“他们有两支车队，他们为其提供资金，他们有很棒的青训项目，赛道和很多品牌价值。他们不像其他小车队。”
“所以我认为，在股东层面上，基于这一贡献，这是一个相当困难的讨论。但另一方面，我们是一项制造商的运动，我相信同样的股权，同样的地点，同样的设施，很明显，竞争对手总是会留下一些模糊地带。”
“我认为我们需要关注的是规则。规则是否足够有力?它们的设置是否足够好到让我们有安全感？我们是否看到了一些潜在的漏洞?2026年我们需要什么?我认为这是主要问题。”
他补充道：“重新定义规则，让每个人都能适应这种情况。从像哈斯这种自身很难站稳脚跟，需要利用这种合作的小车队，到与任何其他人没有关系或没有客户关系的车队，再到另一端拥有共同持股或相同地位的大车队。“我相信这是我们需要解决的问题，那就是让每个人对情况都感到满意。”
翻译/小飞侠
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