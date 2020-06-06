沃尔夫支持汉密尔顿为反对种族歧视挺身而出

自美国黑人乔治·弗洛伊德的死亡事件发生之后，汉密尔顿在个人社交媒体上发表了一连串反对种族歧视的强烈观点。他一度批评他所处的F1社会对该事件“默不作声”，终于鼓励了众多年轻车手敢于表达意见。随后，梅赛德斯车队也通过官方账号加入到声援者的行列。

对于汉密尔顿的发声，沃尔夫作为车队管理者给予支持，因为他自己亲眼见到种族歧视行为。

“我很幸运，小时候在一个不同国籍组成的家庭里长大，当我的家庭处于困难时，我与一家犹太人生活在一起，”沃尔夫说道。

“我在很小的时候就目睹了歧视。我们所有人都有力量做出改变，有时候需要一些事件，就像这几天发生在美国的，来触发对任何少数人群的巨大支持。”

汉密尔顿是F1有史以来唯一的黑人车手。而这项运动的生态圈常年以白人占主导，黑人面孔寥寥无几。

“我认为，身为一项以白人为主的运动的超级体育明星，刘易斯挺身而出是件好事，”奥地利人补充道。

“在我们车队，我们鼓励多元化，我们只根据工作绩效选人，从来考虑文化、信仰或肤色。我们所有人都能带来不同。我们每个人都应该加入到制止这些事情发生的运动中。”

虽然小时候目睹过歧视发生，沃尔夫认为无法与汉密尔顿的经历相比，而他也从与这位六届F1世界冠军的交流中有所领悟。

“我们都知道刘易斯一直是少数人群的强烈支持者。老实说，我也从他身上学到很多，”梅赛德斯领队说道。

“有一次他问：你是否曾经切实想到过你是白人？我说，不，我从来没想到过。他说，你知道，我每天都需要思考这件事情，因为我的身份让我意识到这件事情。”

“因此我认为，我们很难理解那有多么难，因此我很高兴也支持他发出自己的声音。他是这项运动的代言人之一，我认为这是好事。”

去年秋天，有4名梅赛德斯车队员工因欺负一名穆斯林同事并且使用了种族歧视的语言而遭到解雇。