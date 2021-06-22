沃尔夫支持博塔斯通过无线电“发泄情绪”
By: Luke Smith , Grand prix editor
梅赛德斯运动主管托托·沃尔夫对于周日的法国大奖赛期间，瓦尔特利·博塔斯通过无线电“发泄情绪”的行为表示支持，并表示很高兴芬兰人没有把自己的感受憋在心里。
作为领跑集团中首个进站的车手，博塔斯不得不用一套硬胎坚持到比赛结束，致使他在比赛尾声跑得异常挣扎。
在比赛还剩下10圈的时候，红牛车队的马克斯·维斯塔潘凭借车队制定的两停策略超越了博塔斯，并成功赢得了比赛。
而梅赛德斯坚持让博塔斯采用一停策略的做法令其相当不悦，并在当下便通过无线电对车队进行了抨击：“为什么XXX我说这比赛需要二停的时候没人听我？真XX见鬼了。”
不久后，博塔斯告诉他的工程师，在被塞尔吉奥·佩雷兹超越之前，他的轮胎已经“XX的玩完儿”。这也令他最终滑落到了第四名。
在赛后接受媒体采访时，博塔斯表示他认为自己的言语并不过分，而只是“清楚传达了自己的想法”而已。
对此，沃尔夫也表示自己对于芬兰人公开表达自己想法的行为没有异议，并认为其没有选择“保持沉默”是件好事。
“我很欣赏这点，他现在能说出自己的想法了，而不是憋在心里，”奥地利人表示，“尽管我们仍然认为一停是更理想的策略。当看到进站后的比拼如此激烈，我们就决定延长轮胎的使用时间。但最后我们给轮胎施加了太多的压力。”
博塔斯在赛后坚持认为，两停策略能使他有机会争夺冠军。比赛前半程，他和维斯塔潘以及汉密尔顿都跑得相当接近。
尽管最后跌至第四，但沃尔夫对于芬兰人的表现甚为满意，并相信他在近期的比赛中取得了不错的进步。
“老实说，我仍然认为他在比赛中的表现不错，因为在大部分比赛中，他与刘易斯和马克斯都不相上下，”沃尔夫表示，“我认为我们的发展方向是正确的。是的，我们的轮胎管理相较于汉密尔顿仍有些差距，但我们会在接下来的几天详细审视这一问题。但我确实看到了瓦尔特利在比赛和排位赛中的进步，并对他充满信心。”
翻译/小飞侠
shares
comments
Load comments
沃尔夫支持博塔斯通过无线电“发泄情绪”
shares
comments
Trending
博塔斯认为自己在无线电中的愤怒言语不过分
2021年6月21日
法国大奖赛：维斯塔潘最后时刻超越汉密尔顿，抢走胜利
2021年6月20日
沃尔夫：推迟到冬天决定2022年车手之说是“戏弄”媒体
2021年6月20日
2021年6月16日
壳牌：塞恩斯问答时间
《大奖赛大纪事》：2020 F1土耳其大奖赛最佳照片
2023年F1工资帽新规详解
2020年11月11日
《大奖赛大纪事》：土耳其大奖赛最佳时刻
More from Luke Smith
Trending Today
Slide show
载入语音播放