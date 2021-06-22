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Formula 1 / French GP 新闻

沃尔夫支持博塔斯通过无线电“发泄情绪”

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梅赛德斯运动主管托托·沃尔夫对于周日的法国大奖赛期间，瓦尔特利·博塔斯通过无线电“发泄情绪”的行为表示支持，并表示很高兴芬兰人没有把自己的感受憋在心里。

沃尔夫支持博塔斯通过无线电“发泄情绪”

作为领跑集团中首个进站的车手，博塔斯不得不用一套硬胎坚持到比赛结束，致使他在比赛尾声跑得异常挣扎。

在比赛还剩下10圈的时候，红牛车队的马克斯·维斯塔潘凭借车队制定的两停策略超越了博塔斯，并成功赢得了比赛。

而梅赛德斯坚持让博塔斯采用一停策略的做法令其相当不悦，并在当下便通过无线电对车队进行了抨击：“为什么XXX我说这比赛需要二停的时候没人听我？真XX见鬼了。”

不久后，博塔斯告诉他的工程师，在被塞尔吉奥·佩雷兹超越之前，他的轮胎已经“XX的玩完儿”。这也令他最终滑落到了第四名。

在赛后接受媒体采访时，博塔斯表示他认为自己的言语并不过分，而只是“清楚传达了自己的想法”而已。

 对此，沃尔夫也表示自己对于芬兰人公开表达自己想法的行为没有异议，并认为其没有选择“保持沉默”是件好事。

 “我很欣赏这点，他现在能说出自己的想法了，而不是憋在心里，”奥地利人表示，“尽管我们仍然认为一停是更理想的策略。当看到进站后的比拼如此激烈，我们就决定延长轮胎的使用时间。但最后我们给轮胎施加了太多的压力。”

博塔斯在赛后坚持认为，两停策略能使他有机会争夺冠军。比赛前半程，他和维斯塔潘以及汉密尔顿都跑得相当接近。

尽管最后跌至第四，但沃尔夫对于芬兰人的表现甚为满意，并相信他在近期的比赛中取得了不错的进步。

“老实说，我仍然认为他在比赛中的表现不错，因为在大部分比赛中，他与刘易斯和马克斯都不相上下，”沃尔夫表示，“我认为我们的发展方向是正确的。是的，我们的轮胎管理相较于汉密尔顿仍有些差距，但我们会在接下来的几天详细审视这一问题。但我确实看到了瓦尔特利在比赛和排位赛中的进步，并对他充满信心。”

翻译/小飞侠

 

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