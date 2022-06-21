沃尔夫提醒梅赛德斯“谨慎”面对在银石挑战红牛和法拉利的可能性

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刘易斯·汉密尔顿和乔治·拉塞尔的第三四名完赛，平了2022赛季梅赛德斯最佳单场成绩，而且就W13赛车的纯速度而言，在吉尔·维尔纽夫赛道的表现算得上本赛季最出色的一场。

尽管如此，对于梅赛德斯是否已经缩小与红牛、法拉利的差距，并且是否有机会在接下来同属于高速赛道的银石和保罗·里卡德争夺胜利的问题，沃尔夫保持低调，他认为巴塞罗那之后发生的事情就是最好的警示。

“孤燕不成夏，我们在巴塞罗那看到过那只燕子，但不知如何它飞去了其他地方，”梅赛德斯领队说道。

“我认为我们需要谨慎。我们在周五速度不济。我们在雨地上不错，我认为那是相当不错的。而我认为在比赛中，时不时我们有最快的赛车。在第二时段里，刘易斯和乔治的速度几乎与领先者匹敌。他们没有那么（一致），但在某些圈，是的。”

“那是非常鼓舞人心的。但我们只是需要谨慎。我们有许多工作要做来回到前面，我们现在还没有。”

与此前一样，为了解锁W13赛车的性能，梅赛德斯在蒙特利尔的周五练习里对赛车尝试了不同的底板规格和调校。车队相信海豚跳问题已经得到克服，但是现在需要解决因为赛车过于坚硬而带来的底板反弹和触底问题——在巴库时因为手段过于极端，致使两名车手出现了不同成都的身体不适，尤以汉密尔顿最为严重。

拉塞尔在加拿大比赛后坦言，每当车队对赛车做一些实验性的修改时，总会有新问题出现。因此，他不愿对银石的主场比赛做过多遐想。

“我愿意认为（银石）高速的属性应该更适合我们一些，但不能保证，”拉塞尔说道。“我们已经去过的每一条赛道，在某种程度上对我们都是未知的。每一个比赛周末我们都面对不同的问题。所以我愿意认为我们会更有竞争力，但我真的不知道。”

“只是总体上的赛车，我们有几分像是只要解决了一个问题，我们就落入另一个圈套。海豚跳解决了。但之后我们的赛车很靠近地面，我们相当严重地撞到地面。现在看起来没有任何甜蜜点。”

汉密尔顿态度乐观

汉密尔顿在蒙特利尔本赛季第二次登上领奖台。从巴林揭幕战获得第三名后，这位七届世界冠军就遭遇重重困难，除了海豚跳问题的困扰之外，还在多场比赛里被安全车的错误时机影响，又或者卷入其他意外事故，所以成绩常常不如队友。

在加拿大雨地排位赛里获得第四名后，汉密尔顿直言从没有对第四那么高兴过。而接着在比赛里以第三名完赛，也让他对剩余赛季感到乐观。

“这给了我和车队许多希望，”他说道。“我认为这辆赛车还有更多能力。潜力真的有，如果我们可以找到正确的调校，而我认为这是今年最困难的事情：真的在尝试找到最优的调校。这辆赛车的窗口，比我们其他赛车小很多很多。”

包括汉密尔顿在巴林的第三名，以及拉塞尔多次登上领奖台，得益于红牛和法拉利赛车在比赛中遭遇可靠性问题。虽然在加拿大也有查尔斯·莱克勒克吃到引擎罚单，以及塞尔吉奥·佩雷兹在排位赛里撞车——并在比赛开始不久后退赛，但是沃尔夫认为这一次汉密尔顿终于摆脱了坏运气，也是加拿大大奖赛最大的收获之一。

“有许多场比赛事情发展都与他对着干，他原本可以拿到领奖台或者更好的成绩，他什么都没有做错，只是运气不好。看到他现在时来运转，不靠任何施舍就站上领奖台，实在太好了。”