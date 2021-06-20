沃尔夫：推迟到冬天决定2022年车手之说是“戏弄”媒体

在法国大奖赛之前，面对近期喧嚣尘上的乔治·拉塞尔会在2022年取代瓦尔特利·博塔斯的传闻，沃尔夫在本周五接受国际汽联的官方采访时表示，他可能推迟在这两位车手之间做出选择。至于是否与刘易斯·汉密尔顿的个人决定有关，奥地利人表示车队不着急。

此后，他又进一步声称，之所以“可能等到冬天”在博塔斯和拉塞尔之间做出选择的决定，是因为德国车队“对车手尽心尽责和忠臣”。

然而在排位赛前接受意大利电视媒体采访时，沃尔夫又称等到冬天会太晚，而在银石之前又太早。

当汉密尔顿和博塔斯在排位赛获得第二三名后，梅赛德斯领队接受了文字媒体的采访。此时，他承认自己说等到冬天是开玩笑，原因是他不想被一再问到相关问题。不过，他同时透露他仍然需要一点时间进行衡量。

“是的，那是戏弄，”沃尔夫表示。“因为你一而再再而三地被问到这个问题。”

“他们是两位依然能在F1有远大前程的车手。我想在今年看一下瓦尔特利的全部潜力，并且继续观察乔治在威廉姆斯的表现和对于现状的处理。”

随便先前的评论是玩笑，但是沃尔夫也明确提到博塔斯要想2022年留在梅赛德斯，需要在周六和周日拿出令人信服的表现，因为梅赛德斯需要的是两名表现连贯的车手，并且能在比赛周末弥补不足。

本周末来到保罗·里卡德，博塔斯的发挥相比在巴库时的挣扎，有了明显的复苏。对此，沃尔夫感到满意。

“我非常高兴。我认为他头脑相当清醒。我们上周做了很好的讨论。他知道一切都在他手里。那是好消息，因为他能控制自己的命运，最重要的是快速地驾驶赛车。”