沃尔夫：拉塞尔需要时间来杜绝低级失误

虽然七届世界冠军刘易斯·汉密尔顿还没有与梅赛德斯完成续约，但是双方已经十分接近签署多年的新合约。这意味着乔治·拉塞尔正式加入德国车队最早的机会是2022年，因为瓦尔特利·博塔斯与车队仍然只有一年的合约。

作为梅赛德斯旗下的车手，拉塞尔在效力威廉姆斯的两个赛季里表现优异。更为重要的是，他在上赛季收官阶段的萨基尔周末里，代替感染新冠病毒的汉密尔顿驾驶银箭赛车的表现十分出彩。如果不是两次意外的打击，英国人已经获得了个人F1首胜。

事后，力挺拉塞尔立即上位的呼声极高。在沃尔夫看来，尽管这位22岁的英国车手已经证明了自己的能力，但他还需要练就争夺世界冠军过程中必须具备的关键素质：杜绝像他在伊莫拉安全车带领下犯下的低级失误。

“赢得F1锦标赛的关键在于犯错次数最少，只有养成习惯和积累经验才能做到，”梅赛德斯领队早前向Motorsport.com表示。“梅赛德斯指望（车手）达到这样可持续的表现水平。那就是为什么你需要给年轻车手时间。”

“因为如同乔治（在萨基尔大奖赛）的表现受到了高度赞誉一样，年轻车手同时会受到批评，当他们在顶级车队这样的高压力环境下犯错的时候，会很快受到批评。那是为什么从伊莫拉那样的经历中吸取教训，对一名车手能够持续拿出高水平的表现非常重要。”

汉密尔顿也曾在刚参加F1早期出现过失误，包括2007年新秀赛季里，他在中国大奖赛里进站时陷入砂石区退赛，为错过赢得当年世界冠军的机会埋下伏笔。但是，过去七年里六夺世界冠军，他始终保持着高水准的竞技状态，几乎很少主动犯错。

在伊莫拉退赛之后，拉塞尔十分懊恼并坦言那是他职业生涯迄今“最大的失误”，但是他坚称不会改变自己的比赛方法。

“在那次失误后，我花了一些时间来思考比赛方法，”当时他说道。“我认为比赛有时候会回报愿意冒险的人，但有时候也会回报更谨慎的方式。”

“但是这让我思考，你如何定下界限？你要在排位圈里更谨慎吗？你要在调校方面更谨慎吗？你要在进站时更谨慎吗？我们都是赛车手，我们都在这里试探极限。既然是这样，就难免出错。这也让我思考，我们应该害怕失误吗？我认为我们不应该如此。

“我后悔发生的事情吗？绝对的。但是那会改变接下来的我的（比赛）方式吗？不，不会的。我们都在这里试探极限。因为我们都是赛车手。那是我们在比赛中要做的。”