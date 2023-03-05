沃尔夫承认梅赛德斯W14概念出错，需要“很多改变”
梅赛德斯领队托托·沃尔夫在巴林大奖赛排位赛后承认W14赛车空气动力学设计概念有误，车队必须立即着手“纠正”。
在经历了仅取得一场胜利和一个杆位的2022赛季之后，梅赛德斯希望今年的W14赛车能够重新向争冠集团发起挑战。然而季前测试中，车队就发现新车无论在平衡还是直道速度方面都存在巨大问题。
2023赛季第一场排位赛，比较快的梅赛德斯车手乔治·拉塞尔排名第六，领先七届世界冠军刘易斯·汉密尔顿一位，而他们距离马克斯·维斯塔潘的杆位时间都有0.6秒之多。这个差距与一年前的情况接近，但是考虑到阿斯顿·马丁的费尔南多·阿隆索是仅次于红牛和法拉利的车手，而且他的AMR23赛车在周五长距离练习中速度直逼维斯塔潘，梅赛德斯当前处境不妙。
新赛季当其他车队都参考了去年红牛冠军赛车RB18的概念时，梅赛德斯依旧遵循着W13采用的“零侧箱”理念。新车发布时，沃尔夫还表示W14能够带领车队回到最高领奖台上。然而，首场排位赛后，奥地利人立即改变口风。
“我不认为这套装备有竞争力，”沃尔夫向Motorsport.com表示。“我们在冬天尽了最大努力，现在我们需要重组，与工程师们坐下来——他们对任何事情都不是教条主义的，没有人惊慌失措——并决定什么是我们想要追求的开发方向，从而有竞争力来赢得比赛。”
“不像去年那样，当你获得许多领奖台并最终赢得比赛。我确信我们能在本赛季赢比赛，但我们需要关注中长期的发展和我们需要做出哪些决定。”
阿斯顿·马丁AMR23生猛的表现对梅赛德斯来说当头棒喝，因为前者的动力单元、变速箱和后悬挂都是德国车队的产品，甚至仍在租用布莱克利的风洞。
梅赛德斯技术总监迈克·埃利奥特在本周五接受采访时谈到，W14开发过程中考虑了多种方案，而他认为目前的选择是正确。对此，沃尔夫拒绝指责埃利奥特，而且强调会团结一致度过难关。
“在这个团队中，我们指责问题而不是指责人，最终我有责任，如果我要做什么的话，我就需要解雇自己，”沃尔夫表示。“所以，我们拥有成功的所有要素——这些人和设施连续赢得了八个冠军。”
“我们去年出了错，我们以为坚持这个赛车概念就能解决这个问题，结果没有成功。我们需要把注意力转移到我们相信可能是正确的方向上，我们缺少的是什么，而本周末的这些数据点都非常重要。”
“我们在GPS上看到了我们缺乏性能的地方，我们也看到了我们好的地方，我们只需要搞清楚那是什么，而无论是在赛车上贴上更大的侧箱，还是可以带来性能的非常细微的东西，那是一个不同的问题。可以肯定的是在车队内部，我们将踏上从未探索过的道路。”
Mike Elliott, Technology Director, Mercedes-AMG
Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images
本赛季前五场比赛都为飞行比赛，伊莫拉将是第一场在欧洲进行的比赛，所有车队都瞄准着第一次推出大规模升级。当被问及梅赛德斯是否从那时起就将用上不同方向的套件时，沃尔夫承认需要尽快这么做，因为现行规则将持续到2025年。
“我想是赛车的整体开发。我们在风洞里找到了很好的下压力，好几个月来我们在风洞里找到了很好的下压力。但我们得看看我们如何优化，以便找到更多的下压力，”奥地利人说到。
“我真正喜欢的是在车队工作并发现这些。我去年就说过，有时为了长期发展，出错也是很重要的。我相信我们真的需要做工程师，而我们在物理特性上（空气动力学）弄错了。现在我们需要纠正这一点，因为这个规则还有三年要执行。”
梅赛德斯将在巴林大奖赛后对W14赛车的开发方向做系统性的分析。尽管改变赛车整个设计方向，必然意味着在今年取胜的难度不亚于上赛季，但沃尔夫强调车队仍然会全力推动这款赛车的研发。
“我们是赛车手，我们要比赛，我们永远不放弃每一阶段都为登上头名而战，”他说。“如果你看一下今天的竞争秩序，你说‘好吧，这不现实’。但我在看下周我们能找到什么？我们能给赛车增加什么？我们可以实施什么养的的方向改变？这可以有多快实现，这样也许我们今年就能扭转局面？”
“这只是23场排位赛中的第一场。这就是为什么我不想给今年的任何事情打折扣，同时完全现实地认为赛车需要很很多改变。"
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