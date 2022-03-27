沃尔夫承认梅赛德斯在沙特排位赛的表现“完全不可接受”

载入语音播放

在巴林艰难的赛季开局中意外获得第三四名后，梅赛德斯希望在吉达为解决海豚跳找到更好的办法，但结果却是汉密尔顿在排位赛开始后对W13难以控制，自2017年巴西大奖赛后第一次在Q1阶段就遭到淘汰。

拉塞尔以Q2第十名惊险地闯入Q3，而在只做了一个计时圈的情况下，他取得第六名，与Alpine的埃斯特班·奥康分享第三排。事实上第三排是梅赛德斯目前位置能得到的最高发车位置，拉塞尔与塞尔吉奥·佩雷兹的杆位圈相差0.9秒之多。

排位赛后，梅赛德斯领队沃尔夫显然对局面不满，他感觉到仿佛回到2013赛季，也就是德国制造商成为冠军车队的前一年。

他说到：“我热爱竞赛，我总是热爱竞赛。八年来我们表现很强势，在前面领跑，不是总是，但我们设法取得了领先。”

“这一次对我来说，感觉有点像2013年，当时我们无法跟上红牛的速度，可能也不及法拉利，但我们继续战斗，而这就是我现在的感觉。我们需要战斗。我们现在的表现当然是完全不可接受的。我们在赛道上第三快，有时甚至还不是，就像就那天。我们绝对不能停留在这个水平。”

尽管梅赛德斯目前还没有对汉密尔顿的排位赛“爆冷”出局做具体的解释，英国人在淘汰后接受电视采访时表示，他认为W13调校的方向出现了严重问题，车队希望在第三节练习基础上继续改进。虽然两辆赛车没有太大的区别，但汉密尔顿的更注重前端，让他的赛车尾端无法达到他想的状态。

沃尔夫解释道：“我们对调校做了试验，试图找到赛车的甜蜜点。刘易斯这边也是那样，做得有点过于冒进。结果是基本感觉不到赛车尾端。那解释了巨大的差距。”

不仅如此，沃尔夫坦言W13的问题不仅仅是海豚跳，还有赛车重量过重和尾翼阻力无法减小的问题。

“你可以看到刘易斯与乔治之间的表现，修改不是很大，但它们足够对赛车性能造成显著的影响，在Q1出局和稳稳地进入Q3之间。那就是为什么这辆赛车如此难以调校，”奥地利人表示。

”我们用了阻力较小的尾翼，我们拿掉了格尼翼片，但仍然不足以从赛车上消除更多阻力。但通常，我想说这不是唯一的问题。我们的赛车有许多部分没有起到作用，我们不理解、性能不够好。这不是我们期望的赛车水平。"