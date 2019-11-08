沃尔夫承认博塔斯2019年争冠受合约谈判影响

随着刘易斯·汉密尔顿在美国大奖赛后锁定了今年的车手世界冠军，博塔斯的注意力已经完全转向了下赛季，而那将是他在梅赛德斯的第四个赛季。

虽然今年德国车队与他完成续约，但是也经过了长时间的考量。车队领队托托·沃尔夫承认在权衡是留用芬兰人，还是为2020赛季提拔埃斯特班·奥康。而且，自从博塔斯2017年加盟德国制造商车队，他的每份合约都只有一年期限。

芬兰人坦言这确实让他感到一些困扰，而且当初个人未来的不确定性，给他在思想上带来了一定影响。

“在某个时间点，针对2020年出现了不确定性，”博塔斯说，“有很多传闻。我知道会发生什么，但我只能等待。作为运动员和赛车手，这不是理想的处境。”

“你不能内心完全平静并把注意力放在工作上，无法在精神上感到自由且调整到位。这很难。当这种情况继续发生，年复一年——职业生涯每一年都是如此，在某个时间点会觉得很讨厌。”

“签订和约额决定好了很多，但是明年也会是这样。眼下我不会太担心，因为我的速度很好，我喜欢驾驶，喜欢与车队共事。希望他们认可这一点。”

虽然年度第二名也是博塔斯参加F1以来最高的年度排名，但是沃尔夫承认续约与否的疑问影响了他的成绩。

前四场比赛里，博塔斯取得两场胜利，与汉密尔顿势均力敌。但是此后他陷入了胜利荒，而他的队友则高歌猛进，拉开了积分差距。直到铃鹿，芬兰人才拿到本赛季个人第三场胜利，然后又在奥斯汀击败了队友。

“我认为在瓦尔特利的合约方面可以处理得更好。现在回过头来看，你可以说可能那是有影响的，”沃尔夫表示，“明年我会考虑到这点，在谈判时处理得更好一些。”

“我认为2021年的门开得很大，没几个车手与车队有合同，这让人非常激动。我猜车手市场很快就会活跃起来。”

事实上，除了汉密尔顿、博塔斯与梅赛德斯的合约会在明年到期，塞巴斯蒂安·维特尔、查尔斯·莱克勒克、马克斯·维斯塔潘你、丹尼尔·里卡多也会在下赛季后成为“自由身”。这意味着车手市场存在发生大变动的可能。