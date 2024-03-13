沃尔夫很“乐意”从红牛手中抢走维斯塔潘

虽然维斯塔潘已经与红牛签订了一份截止到2028年的合同，但近期米尔顿·凯恩斯内部的持续动荡或成为未来荷兰人离开的诱因。

在沙特阿拉伯大奖赛的周末，针对维斯塔潘的盟友赫尔穆特·马尔科有可能离开车队，荷兰人威胁退出，使得上述情况发生的概率再度增加。

梅赛德斯正在寻找2025年刘易斯·汉密尔顿的替代者，沃尔夫对于维斯塔潘和红牛的事态发展持续关注。而在巴林大奖赛的周末，奥地利人被多次看到与老维斯塔潘以及维斯塔潘的经理人雷蒙德·维尔穆伦对话。

Jos Verstappen with Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG F1 Team Photo by: Jon Noble

但在渴望维斯塔潘加入车队的同时，沃尔夫承认说服荷兰人的关键是造出更好的赛车，因为目前梅赛德斯远远落后于红牛。

“我希望他加入，但首先我们得把赛车解决，”沃尔夫解释道。“我认为在梦想未来之前，我们还欠着乔治（拉塞尔）和刘易斯（汉密尔顿）一辆改进的赛车，要给他们好的装备。”

沃尔夫表示，最终决定权在于维斯塔潘。“我认为这是马克斯需要做出的决定，”他补充道，“任何车队都会因得到他而欢呼雀跃。”

由于车手市场仍然存在变数，沃尔夫始终表示他不会急于为乔治·拉塞尔寻找明年的队友。

梅赛德斯正在持续评估安德里亚·基米·安东内利在F2的进步，同时不乏卡洛斯·塞恩斯和费尔南多·阿隆索等经验丰富的老将也被传有兴趣加入德国车队。

在谈及做决策的时机时，沃尔夫表示：“我想我们要再等等。我们有一些有趣的选择。我们还需对赛季如何发展做更多评估，对比我们自己的年轻车手和那些较年长车手。我们不想在接下来几周内做出决定。可能需要几个月，这取决于赛季的发展。”

翻译/小飞侠