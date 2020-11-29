F1目前正在考虑从2022年开始冻结引擎开发，以便在明年年底本田退出后，红牛仍能继续使用日本制造商的动力元件。

周五法拉利方面对这一计划表示了支持，目前只剩下雷诺仍持反对意见。法拉利领队马蒂亚•比诺托和红牛领队克里斯蒂安•霍纳都表示，需要有一种机制来使得引擎在性能上接近同一水平，从而确保在冻结状态下不会出现巨大的差异。

此前沃尔夫已经声称，性能平衡的风格体制在F1中“没有一席之地”。周六奥地利人补充表示，他认为比诺托和霍纳的提议与此并无区别。

“我看不出有什么不同，我认为这将是F1终结的开始，”沃尔夫表示。 “衡量动力元件的标准不仅是最大功率，还包括驾驶性能、重量、冷却系统等等。因此通过引入一个简单的公式来约束所有的方面是不现实的。梅赛德斯不会认可这种做法。”

当被问及是否可能重新引入引擎配额规则，以帮助处于劣势的制造商迎头赶上时，沃尔夫评价这一建议同样是一种“侮辱”。

“在过去规则出台时，我们采用了引擎配额的规则。但我们的一些同仁为了迎头赶上，希望取消这一规则，于是我们同意了这么做。但现在他们中的一些人又在诉求能让引擎性能趋于一致的系统。坦率地说，这有点侮辱。

“回顾过去几年，以及引擎性能的发展，法拉利无疑是2018年最强大的引擎，也是2019年迄今为止最好的引擎。我们开发我们的引擎，并不断突破极限，2020年希望我们打造的引擎可以在赛道上可以奋起直追。

“这就是为什么我无法理解这种做法。任何一个相信自己有能力开发引擎和底盘的汽车制造商，都不会想要某种机制来平衡引擎的表现。我认为没有人会在公开场合接受这样的羞辱。”

沃尔夫担心，如果F1照此趋势发展，不仅会导致外界对其性能产生更大的质疑，也会为制造商打开“钻空子”的漏洞。

“我在DTM中看到过，重量是根据选手的表现来设定的。排位赛后我们唯一听到的是，‘如果我的赛车没有5公斤的配重，我就可以拿到杆位。’”沃尔夫表示。“这就是DTM赛季的全部故事。”

“F1必须要非常、非常远离这一点。否则我们的结局就会像GT赛事那样，设计动力元件只会带来操纵体系这一个话题。”

翻译/小飞侠

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