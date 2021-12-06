沃尔夫希望F1在阿布扎比决战中“避免混乱局面”

在充满戏剧性的捷达比赛中，刘易斯·汉密尔顿和马克斯·维斯塔潘在赛道上发生了多起冲突。最终两人在积分上打成平手，并将在接下来的亚斯湾赛道决一死战。

比赛中，两位世界冠军争夺者上演了多次轮对轮的缠斗。其中最引人注目的一起莫过于在比赛控制中心的指示下，维斯塔潘减速以便把领先位置让给汉密尔顿，但与后者发生碰撞的事故。这导致红牛小将在赛后被罚时10秒。而此前，他还因为在与英国人的缠斗中偏离赛道而受到了5秒的罚时。不过10秒的处罚并未对维斯塔潘的最终排名产生影响，他依旧领先于瓦尔特利·博塔斯以第二完赛。

赛后汉密尔顿表示，他认为维斯塔潘的侵略性动作“超过了极限”。但荷兰人抨击了这一处罚决定并表示：“我只是在尽力比赛，但现在这项运动更多的是给予处罚而不是鼓励竞争。”

这些事故令人们联想到了塞纳和普罗斯特之间臭名昭著的冠军之争，也让外界质疑汉密尔顿和维斯塔潘是否会在终极决战中再次发生冲突。

在维斯塔潘被罚10秒之前，沃尔夫表示，他希望捷达的比赛能产生“足够的不良影响，让每个人都能从中吸取教训，并为阿布扎比的最后一场比赛做好准备”。

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

“我认为类似的驾驶行为，如果会被赛会干事认定为越界，那么在阿布扎比也可能会受到处罚。这可以很好的制止每个人制造混乱的局面，”沃尔夫补充道。“我认为锦标赛的结果不应该被撞车所影响。在这种情况下，我非常信任自我控制起到的作用。”

上个月，维斯塔潘由于在巴西站上对汉密尔顿做出的防守动作而面临审查。但尽管梅赛德斯要求重新审理这起事故，但赛会干事最终并没有采取任何行动。

沃尔夫当时警告称，当涉及到公平比赛和防守时，这个决定会把局势“搅浑”，并认为沙特站也发生了类似的事件。

“你知道，我在巴西说过，我们开了一个先例，如果不进行调查，可能会对整个锦标赛造成严重影响，”奥地利人表示。“你们今天看到的基本是巴西事故的低速翻版。我们不希望这种情况发生在阿布扎比。更快的赛车和更快的车手应该赢得冠军，而不是相互同归于尽。”

翻译/小飞侠