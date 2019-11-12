沃尔夫将缺席巴西大奖赛

随着刘易斯·汉密尔顿在美国大奖赛获得第二名，他提前锁定了2019年车手世界冠军。这意味着梅赛德斯也实现了双料年度冠军卫冕，同时成为F1历史上第一支连续六年包揽双冠的车队。

正是因为今年F1赛场的任务已经完成，从2013年起主管梅赛德斯运动项目的沃尔夫第一次决定不随队前往圣保罗。

“巴西将是我自2013年以来第一场不参加的比赛，”沃尔夫说，“锁定两项锦标之后，我可以有更多时间留在欧洲，把注意力放在其他公开话题上。能够这样做是一件好事，车队能够在赛道上和赛道下以最好的方式代表‘三叉星’。”

本赛季梅赛德斯已经拿下了14场胜利。汉密尔顿在墨西哥的获胜，是德国制造商作为厂商车队，在F1取得的第一百场大奖赛胜利。而自沃尔夫成为车队主管后，胜绩已经达到91场。

本月底，梅赛德斯将在沙特阿拉伯利雅得首次以厂商车队身份参加国际汽联电动方程式锦标赛。可以理解的是，这将成为沃尔夫今后的重点工作之一。尽管自己将首次不现场督战F1比赛，奥地利人表示梅赛德斯不会“自满”。

“2019赛季还剩两场比赛，我们要以最好的状态结束赛季。下一场在巴西给我们带来绝好的记忆，去年我们在英特拉格斯不仅赢得比赛，还锁定了制造商锦标赛冠军。”

“这是一条非常短的赛道，所以让排位赛特别具有挑战，因为差距会非常小。自从夏休期以后，我们的赛车在周六并不是最快的，但是我们在奥斯汀成功拿到了杆位，所以也会在圣保罗再次为第一排起步位置而战。”

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, 2nd position, celebrates after securing his sixth world drivers championship title Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

汉密尔顿要创造“杰作”

沃尔夫的自信也得到汉密尔顿的积极响应。英国人刚刚完成了六年里第五次与梅赛德斯一起赢得世界冠军。不过，就个人成绩单而言，他需要在巴西或阿布扎比至少再赢一场，才能打平个人单赛季胜利和领奖台纪录；他需要再多拿28分，才能创造新的个人单赛季得分新高。

在奥斯汀成为新科“六冠王”后，汉密尔顿表示他认为自己实现了延续2018年状态的目标，而且比喻他正在打造一项“杰作”。

“本赛季开始的时候，我试着延续上赛季结束时的状态，我认为我成功做到了，”汉密尔顿表示，“我在排位赛里的表现非常连贯。虽然我没有像去年那样得到很多杆位，但是大部分时间里都在前二排。除了霍根海姆——我原谅那个周末自己的表现，因为我身体没有达到百分百健康。我认为这是表现最好的一年。”

“我正在创造一个杰作，但是我还没有完成。打造一门手艺是需要时间的，虽然我觉得它正在我的掌握中，但还有更多地方需要精通。还有很多可以锦上添花的地方。在这条长路上会有起起伏伏，但是我觉得我已经拥有了最好的装备来解决。”

不过，正如英国人自己说的，本赛季迄今为止他只拿到了四个杆位，不仅少于队友瓦尔特利·博塔斯，也落后法拉利的查尔斯·莱克勒克——摩纳哥人在加入跃马的第一个赛季已经七次摘下杆位。

过去四个赛季，汉密尔顿每个赛季都至少收获10个杆位。如果他不能在后两个比赛周末至少再拿一次杆位，今年将是2011年以来他个人杆位数量最少的一次。因此，他表示只会等到赛季彻底结束才会去“喝一杯”。

“在我的头脑里，我太好胜了，所以我想的是：我们还有两场比赛，我如何能表现得更好，我如何能在排位赛里进步？还有两场排位赛去争夺杆位，我如何能做出像去年在新加坡那样的一圈？我如何能在两场比赛里都从前排发车？”

“我一直想要进步，我真得喜欢参加这项运动。我十分感谢这项运动给了我生活和生活的意义。正如我说的，我很钟意打造一项杰作的想法。我们都应该挑战自我，以某种方式、状态来创造自己的杰作，而我还没有完成。”